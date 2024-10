Nach dem 9. Spieltag in der Kreisliga A in Essen ist die Spitze noch enger zusammengerückt. Grund: Das Spitzenspiel endete Unentschieden.

Wer vor der Saison dachte, dass der nächste Aufstieg von der Reserve des Drittligisten Rot-Weiss Essen nur eine Formsache sein würde, der wird aktuell eines Besseren belehrt. RWE II muss sich schon strecken, um die Kreisliga-A-Konkurrenz auf Distanz zu halten.

Am 9. Spieltag musste sich die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz das zweite Mal in dieser Saison mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Wie schon beim 2:2-Remis gegen den Bader SV, ärgerte diesmal auch die SG Altenessen die Rot-Weissen. Im Topspiel an der Kuhlhoffstraße stand es nach 90 Minuten 2:2-Unentschieden.

Joel Leon Bema (36.) brachte Rot-Weiss II in Führung, Eldor Gashi (55.) glich für Altenessen aus, bevor erneut Bema (74.) die Gäste von der Hafenstraße in Führung brachte. Pascalis Georgiadis (76.) war es dann, der den 2:2-Endstand herstellte.

"Uns haben wichtige Spieler gefehlt. Auch Marcel Platzek mussten wir aufgrund der Oberschenkelprobleme schonen. Das war dann insgesamt eine gute und engagierte Leistung. Auch die Altenessener haben das sehr ordentlich gemacht. Wir können mit dem 2:2 leben und freuen uns jetzt auf das Spitzenspiel gegen den SC Frintrop", fasste Lorenz zusammen.

RWE blickt nach neun Spielen auf 23 Punkte zurück, die SGA hat 19 Zähler auf dem Konto. Dazwischen liegen RuWa Dellwig - 2:2 bei Alemannia Essen - mit 20 Punkten und der SC Frintrop mit 22 Zählern - nur einen Punkt hinter der RWE-Reserve.

Gegen den SC Türkiyemspor Essen gewann der SC Frintrop am heimischen Schemmannsfeld mit 3:1. Spielertrainer Kevin Voss, Samir Laskowski und Robin Radtke trafen für den SCF.

Nach den turbulenten Wochen und dem ganzen medialen Auflauf um Trainer Ayhan Kirlangic konnte Al-Arz Libanon wieder sportliche Schlagzeilen schreiben. Al-Arz zeigte auf die 0:3-Pleite bei Rot-Weiss Essen II eine gute Reaktion und siegte im Nachbarschaftsduell beim FC Karnap mit 4:1. Acht Punkte liegt der selbsternannte Meisterschafskandidat hinter Platz eins zurück.





Wer weiß: Bei dieser engen Konstellation an der Spitze könnte Al-Arz mit einer Serie vielleicht noch einmal oben herankommen. Doch auch Kirlangic weiß, dass sich seine Mannschaft, die bis dato fünf Siege holte, aber auch schon vier Niederlagen einstecken musste, nicht mehr viel erlauben darf, um noch einmal von der Meisterschaft träumen zu dürfen.