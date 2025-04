Spät hat der FC Schalke 04 den SSV Ulm 1846 mit 2:1 besiegt. Unter den Augen des zukünftigen Sportvorstandes.

Auf der Tribüne saß schon derjenige, der die Profis des FC Schalke 04 für die kommende Saison neu aufbauen soll. Frank Baumann, ab 1. Juni Sportvorstand der Königsblauen, bekam zum ersten Mal, was es heißt, für die Königsblauen zu arbeiten. Denn vor 61.922 Zuschauern erlebte er im Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 das typische königsblaue Auf und Ab. Auf einen Rückstand und Pausenpfiffe folgte eine geglückte Aufholjagd. Schalke siegte mit 2:1 (0:1).

An einem wilden königsblauen Wochenende hatte nicht nur Baumanns Zusage für Diskussionen unter der S04-Fans gesorgt. Vor dem Spiel hatte auch diese Zeitung verkündet, dass Timo Becker (Holstein Kiel) ablösefrei zurückkehrt. Das Spiel gegen den SSV Ulm hatten viele schon fast vergessen, dabei war die Distanz zum Relegationsplatz vor dem Spiel auf sieben Punkte geschmolzen. Schalke hatte sich auf einen gemütlichen Frühlingsnachmittag eingestellt, für die emotionale Begleitung sorgten viele Ex-Spieler, die zum Ehemaligentreffen kamen, darunter Joel Matip, Simon Terodde, Jermaine Jones, Rüdiger Abramczik und, und, und.

Ein Best-of-Ex-Schalker hätte die erste Halbzeit aber nicht schlimmer in den Sand setzen können als die aktuelle Profi-Mannschaft. Trainer Kees van Wonderen hatte auf die schlechte Leistung beim 3:3 in Fürth mit umfangreichen Änderungen reagiert. Er veränderte sieben Positionen in der Startelf, setzte auf eine veränderte Taktik mit Dreierkette. Van Wonderen brachte die vermeintlich besten Fußballer: Amin Younes, Aymen Barkok, Paul Seguin, Kenan Karaman, Moussa Sylla - gemeinsam standen sie noch nie in der Startformation.

Doch das Spiel fing schon schwach an. In der sechsten Minute schoss der Ulmer Aaron Keller harmlos aufs Tor, S04-Torwart Justin Heekeren, der den verletzten Loris Karius ersetzte, ließ den Ball unter seinem Körper durchrutschen. Glück für Schalke und Heekeren, dass danach nichts anbrannte. Die Schalker dominierten danach zwar optisch das Spiel, immer wenn Younes am Ball war, gelangen auch mal gefällige Doppelpässe. Abschlüsse waren aber rar, die beste Chance hatte Sylla, der eine Flanke von Aaron Donkor nur um Millimeter verpasste.

Ab der 20. Minute schlief das Spiel aber ein, es passierte nichts. Schalke zeigte Standfußball ohne Esprit. Die Ulmer Fans, die schon um 4.30 Uhr in der Frühe via Sonderzug losgefahren waren, freuten sich nicht nur über einen gelungenen Ausflug ins Ruhrgebiet, in der 40. Minute durften sie sogar jubeln. Auf der rechten Schalker Seite ließ Adrian Gantenbein dem Ulmer Oliver Batista Meier zu viel Platz. Dessen Pass prallte zu Felix Higl, der den regungslosen Heekeren überwand. 1:0 für Ulm auf Schalke, als Schiedsrichter Lukas Benen zur Pause pfiff, gab es wütende Pfiffe. Die neue Taktik war nicht aufgegangen. Die Abstände stimmten nicht, an Kapitän Kenan Karaman lief das Spiel vorbei.





Trainer Kees van Wonderen verzichtete auf Wechsel, und auch im Spiel gab es zunächst keine Änderungen. Schalke erwischte keinen Raketenstart, ein Aufbäumen war nicht zu erkennen. Es war Innenverteidiger Marcin Kaminski, der mit zwei beherzten Antritten aus der eigenen Spielhälfte seine Teamkollegen aufweckte. Auch wenn Kaminskis Versuche nicht erfolgreich waren, die erste tolle Kombination nach dem Wechsel führte zum 1:1. Younes spielte den Ball in den Strafraum auf Karaman, der legte clever ab auf Seguin, und Schalkes Dirigent verwandelte aus kurzer Distanz sicher zum 1:1-Ausgleich (59.).

Als sich alle Fans schon auf ein mageres Rumpel-Unentschieden eingestellt hatten, weil wenig passierte, wurde es doch noch einmal munter. Weil der Ulmer Philipp Strompf verletzt auf dem Boden lag, die Schalker ihren Angriff aber nicht unterbrachen, gerieten die Trainer van Wonderen und Robert Lechleiter (Ulm) aneinander. Der Schalker Adrian Gantenbein flog für das Foul an Strompf vom Platz.

Als sich alle beruhigt hatten, schlug Seguin die Ecke in den Strafraum, dort stand Kaminski und köpfte das 2:1-Siegtor.