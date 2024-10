In der Kreisliga A rückt die Spitze nach dem RWE-Remis im Topspiel zusammen. Auch Al-Arz Libanon möchte weiter vorne in den Titelkampf eingreifen.

In der Essener Kreisliga A bleibt die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen zwar weiter ungeschlagen, doch nach dem Unentschieden gegen die DJK SG Altenessen gab es auch im zweiten Topspiel gegen den SC Frintrop nur ein Remis.

1:1 hieß es nach 90 Minuten, in denen RWE durch Luis Förster in Führung ging, David Laskowski glich nach einer Stunde aus. Damit bleibt RWE weiter Spitzenreiter, doch die Konkurrenz ist in Lauerstellung.

Zwischen dem Ersten und Vierten liegen nur zwei Punkte, das spricht für eine richtig spannende Saison. Wobei klar ist: RWE will aufsteigen, gerade erst betonten die Essener, dass sie die Zweitvertretung weiter oben sehen wollen, um den eigenen Nachwuchs eine geeignete Plattform zu bieten, um im Seniorenfußball anzukommen.

Essen nach dem 1:1 also weiter auf Rang eins, Frintrop nach dem Auswärtspunkt auf Platz drei. Zweiter ist nach einem 11:0-Kantersieg bei den Sportfreunden 1918 Altenessen RuWA Dellwig. Vierter ist die DJK SG Altenessen, die ihr Auswärtsspiel beim Essener SC Preußen mit 3:1 gewinnen konnte.

Hinter dem Spitzenquartett gab es eine Pleite und einen Sieg. Die U23 der SpVg Schonnebeck verlor 1:2 gegen Alemannia Essen. Dahinter feierte Al-Arz Libanon den zweiten Sieg in Serie.

Gegen das Schlusslicht Ballfreunde Bergeborbeck gab es einen eindeutigen 7:2-Erfolg. Trainer Ayhan Kirlangic bilanzierte: "Wir haben zuletzt gegen zwei Teams von unten gespielt, in beiden Begegnungen hatten wir kaum Probleme, es kamen auch Leute zum Einsatz, die zuletzt weniger gespielt haben. Wir haben uns von den Niederlagen erholt. Oben lassen auch andere Teams Punkte liegen, jetzt haben wir statt zehn Punkte nur noch sechs Zähler Rückstand. Daher ist es schön, dass wir unsere Pflichtaufgaben erfüllt haben. Ich habe danach auch SC Frintrop bei RWE gesehen, sie haben sich toll geschlagen. Die Partie hat mir erneut gezeigt, dass RWE keine Übermannschaft hat. Es wird sicher spannend und interessant sein bis zum Ende. Wenn wir kein Spiel mehr verlieren bis zur Winterpause, wollen wir auch nochmal oben angreifen."