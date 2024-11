Rot-Weiss Essen braucht neue Spieler. Eine Rückkehr eines ehemaligen Leistungsträgers würde maximal helfen, die Chancen sind aber verschwindend gering. Ein Kommentar.

Wie geht es weiter mit Marvin Obuz? Bei den Fans von Rot-Weiss Essen ist das sicher eine der wichtigsten Fragen rund um das Winter-Transferfenster.

Auf der einen Seite benötigt RWE neue Spieler, das hat die bisherige Saison gezeigt. Priorität hat die Verpflichtung eines Neuners, der im Zentrum für Unruhe sorgt.

Erst wenn die Baustelle abgearbeitet ist, wird man sehen, was noch geht. Finanziell steht bisher offenbar kaum ein Budget zur Verfügung. Auch ein Mann für das defensive Mittelfeld stünde RWE gut zu Gesicht, ebenso ein torgefährlicher Mann wie Obuz, der über die Außen kommt, stark im Abschluss und in der Vorbereitung.

Die findet man - vor allem im Winter - nur sehr schwer. Daher macht es Sinn, dass die verantwortlichen von Rot-Weiss Essen zumindest versuchen, erneut bei dem 21-Jährigen anzuklopfen, der beim 1. FC Köln erneut kaum auf Spielminuten kommt.

Wie die WAZ berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen in der Tat um eine Rückholaktion. Schließlich weiß man, was man bekommt, Obuz war in der letzten Drittligasaison (er wurde vom 1. FC Köln nach Essen verliehen) zu einem Unterschiedsspieler mit 21 Scorerpunkten.

Nach seinem Leihjahr an der Hafenstraße wollte Obuz nun in der 2. Bundesliga durchstarten. Doch bisher lässt FC-Coach Gerhard Struber ihn noch nicht von der Leine. Nur zwei Einsätze in der Liga (in der Summe 30 Minuten), da hilft es dem Spieler sicher auch nicht, dass er zuletzt häufiger gelobt wurde - so zum Beispiel nach dem Test gegen den FC Groningen (1:1), als er die rechte Schiene beackern durfte - und das offenbar mit Erfolg.

Da sein Vertrag im Sommer 2025 endet, deutet derzeit vieles daraufhin, dass Obuz den FC im Winter (vermutlich ablösefrei) verlassen darf, wenn sich in den letzten Partien an seiner Situation nichts ändert.

Was bedeutet: Eine Leihe käme nicht in Betracht, es ginge vermutlich um einen festen Transfer. Und da sind die Chancen von RWE sicherlich ziemlich schlecht, Obuz erneut nach Essen locken zu können.

Denn auch RWE-Trainer Christoph Dabrowski sagte, dass der Offensiv-Mann in dieser Spielzeit eigentlich in der 3. Liga nichts mehr zu suchen hat. Schon gar nicht im Abstiegskampf, daher wird es sicher zahlreiche Interessenten geben, sollte klar sein, dass er Köln im Winter verlassen wird.

Trotzdem muss RWE versuchen, seine Chancen auszuloten, das ist sicher richtig. Doch jedem sollte bewusst sein, dass die Chancen auf eine Rückkehr nur minimal sind - wenn überhaupt.