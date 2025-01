Der zweite Winter-Zugang des FC Schalke 04 nach Loris Karius ist perfekt. Stürmer Pape Meissa Ba kommt aus Frankreich.

Am 28. Oktober 2023 trafen in der zweiten französischen Liga zwei Stürmer aufeinander, die an den verbleibenden 15 Zweitliga-Spieltagen der aktuellen Saison gemeinsam für den FC Schalke 04 treffen sollen.

Als Pau FC (5.) den Tabellensiebten Grenoble Foot mit 3:2 niederrang, legte Moussa Sylla den Siegtreffer für Pau vor, Pape Meissa Ba hatte zweimal für Grenoble getroffen. Sylla ist schon ein Schalker, führt die Torjägerliste der Zweiten Liga an. Ba kommt nun nach Gelsenkirchen. Der 27-Jährige ist nach Torwart Loris Karius (vereinslos) der zweite Winter-Zugang. Diese Zeitung kann entsprechende Medienberichte aus Frankreich bestätigen.

Schalkes Kaderplaner Ben Manga bedient sich erneut bei einem Top-Torjäger der Zweiten Liga Frankreichs. Bas Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, da hätte Schalke ihn ablösefrei haben können.

Durch die Verletzung von Emil Höjlund (Muskelfaserriss im Oberschenkel), die Leihe von Bryan Lasme (spielt in der Rückrunde für die Grasshoppers Zürich) und die (noch) fehlende Profi-Klasse von Peter Remmert (soll in der U23 Spielpraxis sammeln) sahen sich die Schalker gezwungen, Ba sofort zu verpflichten. Aktuell stehen für den Sturm nur Sylla und Kapitän Kenan Karaman zur Verfügung.

Ba ist ein Spätstarter. Der Senegalese, geboren in Dakar, spielte bis zu seinem 22. Lebensjahr in seiner Heimatstadt, ohne von europäischen Klubs entdeckt zu werden. Im Februar 2019 unterzeichnete er seinen ersten Vertrag bei ES Troyes AC, kam bis Dezember 2020 in knapp zwei Jahren auf 20 Einsätze in der zweiten Liga (3 Tore), 16 Partien in der U23 des Klubs (6 Tore) und ein Pokalspiel (kein Tor).