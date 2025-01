Auch in Oberhausen ist die Hallenstadtmeisterschaft gelaufen. Arminia Klosterhardt ist der Sieger der 2025er-Auflage. Doch am Ende der Veranstaltung wurde er über negative Dinge gesprochen.

Wenn ein Finale der Hallenstadtmeisterschaft am Ende vor nur 20 oder 30 Fans stattfindet, dann muss etwas gewaltig schiefgelaufen sein. So geschehen am vergangenen Sonntag in der Willy-Jürissen-Halle in Oberhausen.

Arminia Klosterhardt kürte sich durch einen 2:1-Sieg gegen den SC Buschhausen zum Hallen-Champion der Stadt Oberhausen, aber das schien niemanden so richtig zu interessieren. Das Halbfinale, das nicht zu Ende gespielt worden ist, stand im Mittelpunkt.

Bei noch ausstehenden 80 Sekunden auf der Uhr und einem Rückstand von 0:1 spielte B-Ligist BV Osterfeld gegen Klosterhardt nicht mehr weiter. Was war passiert?

"Vorweg: Wir haben ein super Turnier gespielt und waren auch super diszipliniert. Die Jungs haben alles umgesetzt, was ich ihnen vor diesem Turnier auf dem Weg gegeben habe. Für einen Skandal hat nicht BV Osterfeld gesorgt, sondern einzig und allein der Schiedsrichter", erklärt Haluk Türkeri gegenüber RevierSport.

Wenn solch ein tolles Turnier von solchen Schiedsrichtern kaputt gemacht wird, ist das einfach nur traurig. Trotzdem: Glückwunsch an Marcel Landers und Arminia Klosterhardt Haluk Türkeri

Der Spielertrainer von BV erzählt weiter: "Der Schiedsrichter hatte schon für einen Skandal im Spiel Adler Osterfeld gegen SuS 21 Oberhausen gesorgt. Das Spiel musste wiederholt werden, weil die Leistung des Referees so schlecht war und dann darf dieser Mann das Halbfinale zwischen uns und Klosterhardt pfeifen - Wahnsinn! Was hat er gemacht? Alles falsch!"

Einmal in Rage polterte Türkeri so richtig los: "Er hat uns nach jedem Foulspiel eine Zwei-Minuten-Strafe gegeben. Ich habe ihn gefragt, warum er das macht? Prompt durfte ich auch für zwei Minuten rausgehen. Am Ende standen vier Klosterhardter gegen einen Spieler von uns auf dem Parkett. Darauf hatten wir wirklich keine Lust mehr und sind gegangen. Das Finale haben dann vielleicht 20 Leute geschaut. Das hat keinen mehr interessiert. Wenn solch ein tolles Turnier von solchen Schiedsrichtern kaputt gemacht wird, ist das einfach nur traurig. Trotzdem: Glückwunsch an Marcel Landers und Arminia Klosterhardt."