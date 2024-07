In einer Woche beginnt die Saison in der Regionalliga West. An diesem Samstag waren zahlreiche Teams in Testspielen im Einsatz. Die Übersicht.

Auch an diesem Samstag probten viele Teams aus der Regionalliga West noch einmal den Ernstfall, ehe die Saison am kommenden Wochenende beginnt. Für viele Mannschaften war es das letzte Testspiel vor dem Auftakt. Und zum Beispiel für den 1. FC Bocholt ein erfolgreiches. Gegen die Kickers Emden setzte sich der Vorjahres-Aufsteiger am Samstag mit 4:1 am Hünting durch. Raphael Assibey-Mensah und Marvin Lorch brachten Bocholt in der ersten Hälfte in Führung. Nicolas Hirschberger und erneut Lorch waren im zweiten Durchgang gegen den Aufsteiger aus der Regionalliga Nord erfolgreich. So tankten die Bocholter Selbstvertrauen für das Gastspiel bei Fortuna Düsseldorfs U23 am nächsten Samstag. Die U23 von Schalke 04 ging mit einem 5:1 aus der Testspielserie heraus. Letzter Gegner war an diesem Samstag der SV Wilhelmshaven aus der Oberliga Niedersachsen. Philipp Buczkowski traf doppelt, Ngufor Anubodem, Timothé Rupil und Tim Gießen erzielten die übrigen Tore für S04, das beim SC Wiedenbrück in die neue Spielzeit startet. +++ Regionalliga West: Die große Trainerumfrage zur Saison 2024/25 +++ Nicht von einem erfolgreichen Ergebnis geprägt war die Generalprobe des SV Rödinghausen. Allerdings hatte sich der SVR, der von einigen Experten zu den Geheimfavoriten fürs neue Spieljahr gezählt wird, auch einen hochkarätigen Gegner ausgesucht: den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück. Die Niedersachsen ließen den Ostwestfalen keine Chance und gewannen nach zwei Toren in jeder Halbzeit mit 4:0. Rödinghausen gastiert zum Auftakt am nächsten Wochenende bei Fortuna Köln. Die Südstädter testeten an diesem Samstag ebenfalls - das Duell mit Nordost-Regionalligist Chemie Leipzig ging torlos zu Ende. Regionalliga West: Testspiele am Samstag (20. Juli) im Überblick 1. FC Bocholt - Kickers Emden 4:1 FC Gütersloh - Hessen Kassel 2:2 SV Rödinghausen - VfL Osnabrück 0:4 Alemannia Aachen - Eintracht Hohkeppel 3:0 Fortuna Köln - BSG Chemie Leipzig 0:0 SC Wiedenbrück - SV Lippstadt 4:2 Schalke II - SV Wilhelmshaven 5:1 Wuppertaler SV - Steinbach Haiger 0:1 Rot-Weiß Oberhausen - FC Gießen 3:3 MSV Duisburg - Notts County FC 3:1

