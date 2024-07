Rot-Weiß Oberhausen hat im letzten Testspiel vor dem Regionalliga-Start einen Sieg verpasst, aber auch eine Niederlage abgewendet. 3:3 hieß es nach Abpfiff.

Für Rot-Weiß Oberhausen endet die Zeit der Vorbereitungsspiele mit einem torreichen Remis: Mit 3:3 trennten sich die Kleeblätter am Samstagnachmittag vom FC Gießen.

Das Duell mit dem Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest entwickelte sich trotz hochsommerlicher Temperaturen zu einem munteren Schlagabtausch. Zweimal geriert RWO in Rückstand, einmal lagen die Gastgeber vorne. Der Treffer zum Endstand von Nico Klaß in der 86. Minute bewahrte die Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel vor einer Niederlage.

"In den ersten Minuten haben wir Spielkontrolle übernommen, das Spiel in der Folge aber ein wenig aus der Hand gegeben. Das haben wir nach der Trinkpause wieder besser gemacht und waren dann spielbestimmend, weshalb wir auch verdient zum Tor kamen", analysierte Klaß, der am Samstag zum neuen Kapitän ernannt wurde, nach Abpfiff gegenüber Vereinsmedien.

Mit der zweiten Hälfte zeigte sich der Abwehrmann weniger zufrieden: "Im zweiten Spielabschnitt konnten wir unsere Spielidee nicht komplett umsetzen und haben ein wenig die Balance verloren. Da müssen wir schauen, dass wir gemeinsam Struktur finden und auch den Ball länger halten. Positiv war dann hinten raus, dass wir Moral bewiesen und noch das Tor gemacht haben."

Neben Klaß trafen zwei Neuzugänge für RWO: Eric Gueye erzielte das zwischenzeitliche 1:1, Stürmer Timur Kesim brachte seine Mannschaft nach Wiederanpfiff in Führung (54.).

Für die Oberhausener war das Duell mit Gießen der letzte Test vor dem Start in die neue Regionalliga-Saison. Am kommenden Samstag empfangen die Oberhausener die U23 von Borussia Mönchengladbach im Stadion Niederrhein (27. Juli, 14 Uhr). Der Auftaktgegner von RWO rang an diesem Samstag dem Drittligisten Rot-Weiss Essen ein 1:1 ab.

So spielte RWO: Kratzsch – Klaß, Öztürk, Fassnacht (68. Burghard) – Donkor (80. Böhm), Yalcin (80. Thissen), Schlax, Gueye (80. Hot) – Stoppelkamp, Kesim (68. Kayser), Berisha (46. Ezekwem)

Tore: 0:1 Mihaylov (8.), 1:1 Gueye (14.), 2:1 Kesim (54.), 2:2 Ebnoutalib (61.), 2:3 Duran (79.), 3:3 Klaß (87.)