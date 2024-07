Rot-Weiss Essen testete zum Abschluss des Holland-Trainingslagers gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. 1:1 lautete der Endstand.

Zum Abschluss des Trainingslagers im niederländischen Arnheim hat Rot-Weiss Essen einen Testspielsieg verpasst. Gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach kam RWE am Samstagmittag nicht über ein 1:1 hinaus (der Spielverlauf zum Nachlesen im Ticker).

Wie schon bei der Nullnummer gegen die Hoffenheimer U23 vor knapp einer Woche tat sich die Mannschaft von Christoph Dabrowski schwer, Chancen zu kreieren. Bezeichnend: Das Tor der Essener fiel per Elfmeter. Leonardo Vonic verwandelte diesen zu Beginn der zweiten Hälfte zum 1:0 (49.), nachdem Ekin Celebi im Gladbacher Strafraum gefoult worden war.

Der Ausgleich fiel eine gute Viertelstunde vor dem Abpfiff. Borussia-Talent Kushtrim Asallari überwand den Essener Torhüter Felix Wienand (73.), der zur Pause für Jakob Golz ins Spiel gekommen war. Wenig später sah Gladbachs Trainer Eugen Polanski zudem die Rote Karte, nachdem er sich lautstark beim Schiedsrichter beschwert hatte (78.) - eine eher ungewöhnliche Szene in einem Testspiel.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager geht es für RWE in die vorletzte Woche vor dem Ligastart. Die Generalprobe für den Drittliga-Auftakt gegen Alemannia Aachen (Samstag, 3. August) dürfte eine schwierige Aufgabe für die Rot-Weissen werden: Sie empfangen am kommenden Freitag (26. Juli, 19 Uhr) den Deutschen Meister Bayer Leverkusen im Stadion an der Hafenstraße.

So spielte Rot-Weiss Essen: Golz (46. Wienand) - Rios Alonso, Schultz (80. Schulte-Kellinghaus), Kraulich (46. Kourouma) - Voufack (46. D‘Haese), Müsel (75. Swajkowski), Karapos (46. Eisfeld), Celebi (61. Kaiser) - Safi (61. Berisha), Vonic, Brumme (80. Gedikli)

Alle RWE-Testspiele im Überblick:

• Sa., 29. Juni | SG Essen-Schönebeck (5:0)

• So., 07. Juli, 16.00 Uhr | ETB SW Essen (4:1)

• So., 14. Juli | TSG Hoffenheim U23 (0:0)

• Sa., 20. Juli | Borussia Mönchengladbach U23 (1:1)

• Fr., 26. Juli, 19.00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen