Im letzten Testspiel vor dem Regionalliga-Start konnte der Wuppertaler SV nicht zwingend Selbstvertrauen tanken. Gegen den TSV Steinbach gab es eine Niederlage.

Der Wuppertaler SV hat zum Abschluss seiner Testspielreihe eine weitere Niederlage kassiert. Am Samstagnachmittag und damit genau eine Woche vor dem Start der Saison in der Regionalliga West bei Aufsteiger Türkspor Dortmund unterlag der WSV mit 0:1 gegen den TSV Steinbach Haiger.

Ein Ergebnis, das Trainer René Klingbeil nachvollziehbarerweise nicht zufriedenstellte. "Wir hatten uns viel vorgenommen, wir wollten gewinnen, das steht außer Frage. Natürlich will man eine Generalprobe für sich entscheiden, auch wenn es in der Vorbereitung nicht um das Ergebnis geht. Normalweise musst du auch in der Liga gegen einen so guten, starken Gegner mit einem 0:0 nach Hause gehen", sagte er nach der Partie in der Wuppertaler Rundschau.

Wobei der Coach, der im Sommer auf Ersan Parlatan folgte, die Niederlage auch nicht überbewerten wollte. "Die Jungs haben aber über die 90 Minuten hart gearbeitet. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Steinbach war in der ersten besser. Wir haben dann etwas angepasst und besser reingefunden", meinte Klingbeil. Seine Mannschaft habe im Spiel gegen den Ball gut gearbeitet. Im Offensivspiel sei es wichtig, einige Aktionen besser auszuspielen.

Wuppertaler SV: Wozniak - Nishimura (46. Nishi/Probespieler), Gembalies, Saric, Hagemann, Terrazzino, Niek Munsters (83. Reck), Cejas (83. Demir), Bilogrevic, Dams, Kefkir (46. Müller)

Das Steinbacher Siegtor erzielte Jonas Singer in der 19. Minute. Schon vor der vergangenen Saison hatte der WSV gegen den ambitionierten Südwest-Klub getestet und damals mit 0:2 verloren.

Die Niederlage an diesem Samstag war für die Wuppertaler die zweite in Serie. Am Mittwoch unterlagen sie mit 1:2 beim Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert. Welche Aussagekraft die jüngsten Testspiel-Ergebnisse besitzen, zeigt sich dann am kommenden Samstag bei Türkspor Dortmund und eine Woche später im Traditionsduell mit Rot-Weiß Oberhausen (3. August) im eigenen Stadion.