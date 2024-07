Alemannia Aachen tankt in der Drittliga-Vorbereitung weiteres Selbstvertrauen und feiert einen deutlichen Sieg gegen einen Regionalliga-Aufsteiger.

Zweites Testspiel innerhalb von 24 Stunden, zweiter Sieg für Alemannia Aachen. Am Samstag feierte der Neu-Drittligist einen 3:0-Erfolg gegen Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel, nachdem die Kaiserstädter am Freitag den Mittelrheinligisten Teutonia Weiden mit demselben Ergebnis besiegt hatten.

Im Sportpark am See in Eschweiler brachte Anton Heinz die Alemannia in der ersten Halbzeit in Führung (29.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der zur Pause eingewechselte Thilo Töpken (65.). Charlison Benschop erzielte kurz vor Schluss (86.) das Tor zum Endstand.

Allerdings mussten die Aachener auch eine Schrecksekunde verkraften. Neuzugang Leandro Putaro verletzte sich nach einer knappen halben Stunde und musste ausgewechselt werden. Wie schwer es den Offensivspieler erwischt hat, ist bisher nicht bekannt.

Nach dem dritten Sieg im sechsten Testspiel stehen für das Team von Trainer Heiner Backhaus noch zwei weitere Partien an, ehe es mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen zum Drittliga-Start (3. August) ernst wird. Am kommenden Samstag (27. Juli) gastiert Aachen beim befreundeten niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade. Tags darauf geht es zum Oberligisten TuS Koblenz.

Alemannia Aachen: Co-Trainer Trenz verlängert bis 2027

Für Co-Trainer Ilyas Trenz ist es eine Rückkehr zu seinem vorigen Verein. Im Zuge der Verpflichtung von Backhaus kam der 27-Jährige im vergangenen Herbst aus Koblenz nach Aachen. Nun kann sich Trenz über eine Vertragsverlängerung freuen.

Wie die Alemannia mitteilte, hat der Backhaus-Assistent ein neues Arbeitspapier bis 2027 unterzeichnet. Schon zuvor hatte der Klub mit dem Cheftrainer und dem Technischen Direktor Erdal Celik verlängert.

Damit setze man ein "wichtiges Zeichen: Bei der Alemannia steht Kontinuität im Mittelpunkt", betont Geschäftsführer Sascha Eller. "Auch Ilyas zeigt uns mit seiner Verlängerung, dass wir hier ein stabiles Konstrukt aufgebaut haben, das für Jahre angelegt ist. Er hat uns in den vergangenen Monaten gezeigt, was er kann und unsere Erfolge der letzten Monate sind nicht zuletzt sein Verdienst. Wir hatten nie Zweifel an seiner Vertragsverlängerung."