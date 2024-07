Am letzten Juli-Wochenende 2024 beginnt die Regionalliga-West-Saison 2024/2025. Wir haben vor dem 1. Spieltag bei den Trainern nachgefragt: wer sind die Favoriten, wie lautet das eigene Ziel?

Vorweg: Es gibt keinen Trainer in der Regionalliga West, der den MSV Duisburg nicht als Top-Favoriten sieht.

Interessant: Der Coach des MSV wiederum nannte einen Liga-Neuling als Mit-Favoriten.

Bis auf den Trainer des KFC Uerdingen (Michel Dinzey) hat RevierSport von jedem der 18 Coaches in der Regionalliga West die Antworten auf die zwei Fragen, wer denn der/die Favorit/en sind und wie denn das eigene Ziel lautet, erhalten.

Hier die Antworten der Regionalliga-West-Trainer im Überblick:

Dietmar Hirsch (MSV Duisburg): "Ich denke, dass es eine sehr ausgeglichene Regionalliga-Saison wird. Wir wollen natürlich oben mitspielen. Alles andere wäre als MSV Duisburg als Drittliga-Absteiger nicht richtig zu sagen. Trotzdem wird es nicht einfach. Wir haben eine komplett neue Mannschaft, müssen uns finden und einen guten Start hinlegen. Das haben wir auch letztes Jahr in Bocholt gesehen, wie wichtig das ist. Dann sehen wir, wo wir mit unserer Entwicklung stehen. Den absoluten Favoriten sehe ich in solch einem breiten Feld nicht. Die U23-Mannschaften muss man immer auf der Rechnung haben, sie sind alle top ausgebildet und die Teams werden auch immer wieder mal mit Profis verstärkt. Ich sehe auf jeden Fall meinen Ex-Klub Bocholt oben dabei, aber auch Traditionsklubs wie Wuppertal, Oberhausen oder Fortuna Köln. Wir haben aber auch gute Aufsteiger wie Uerdingen und Hohkeppel. Die Eintracht hat ja selbst gesagt, dass sie das Ziel 3. Liga haben. Das ist ein mutiger Aufsteiger in einer ausgeglichenen Liga."

Rene Klingbeil (Wuppertaler SV): "Zum Favoritenkreis gehört ganz klar der MSV Duisburg. Das ist ein Riesen-Verein, ein schlafender Riese. Sie haben auch den größten Etat zur Verfügung. Die Spieler, die sie geholt haben, sind schon top. Die Favoritenrolle in der Regionalliga West ist damit klar verteilt. Für uns geht es generell darum, jeden Gegner zu ärgern."

Sebastian Gunkel (Rot-Weiß Oberhausen): "An dem MSV Duisburg führt kein Weg vorbei. Die anderen Mannschaften kann ich als neuer Trainer in der Regionalliga noch nicht so einschätzen. Wir wollen uns als Mannschaft finden und diese so gut wie möglich weiterentwickeln."

Farat Toku (SV Rödinghausen): "Ich sehe den MSV Duisburg als Top-Favoriten an. Dahinter wird es eng mit einigen Traditionsklubs wie Wuppertal, Oberhausen, Bocholt oder Fortuna Köln. Wir wollen einen guten Start hinlegen und eine bessere Saison als die Serie 2023/2024 spielen."

Matthias Mink (Fortuna Köln): "Die Favoriten sind: MSV Duisburg, SV Rödinghausen, 1.FC Bocholt und die U23 des FC Schalke 04. Unser eigenes Ziel lautet: Gut in die Liga zu starten und dann schauen wir, was möglich ist."

Evangelos Sbonias (1. FC Köln U21): "Der Meisterschaftsfavorit ist für mich der MSV Duisburg. Sie haben eine große Strahlkraft und werden den Betriebsunfall schnell wieder reparieren wollen. Fortuna Köln macht auch einen sehr stabilen Eindruck. Wir wollen unsere Talente weiter entwickeln und die Lücke zu unserem Lizenzkader so schnell und so gut wie möglich zu verringern. Klar ist auch, dass wir schnell Planungssicherheit haben und die Klasse halten wollen."

Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach II): "Der MSV Duisburg sollte schon Meister werden und in die 3. Liga aufsteigen. Wir peilen einen Platz unter den ersten sechs Mannschaften der Regionalliga West an."

Jakob Fimpel (FC Schalke 04 II): "Der MSV Duisburg ist für mich der Topfavorit auf den Aufstieg. Dahinter kann ich mir ein enges Verfolgerfeld mit einigen Mannschaften wie zum Beispiel Fortuna Köln, Bocholt, Rödinghausen und Oberhausen vorstellen. Unser eigenes Ziel ergibt sich als U23 in erster Linie von selbst: Wir wollen unseren Spielern den Weg in den Profibereich ebnen. Darüber hinaus verfolgen wir als Mannschaft weitere Ziele. Tabellarisch gesehen wollen wir die Liga wieder im einstelligen Bereich abschließen."

Jens Langeneke (Fortuna Düsseldorf II): "Für mich sind MSV, Bocholt und Fortuna Köln die Favoriten. Wir wollen mehr Spiele gewinnen als in der letzten Saison."

Kristopher Fetz (1. FC Düren): "Mein Favorit ist der MSV Duisburg. Sie haben super Verpflichtungen mit viel Erfahrung getätigt. Unser Ziel ist es, eine ruhige Saison zu spielen und die neue Vereinsstrategie, jungen Spielern eine Plattform zu bieten und sie für höhere Aufgaben vorzubereiten, umzusetzen."

Björn Mehnert (1. FC Bocholt): "Favorit ist der MSV Duisburg. Dahinter wird sich eine breite Gruppe präsentieren. Mit den üblichen Verdächtigen wie Wuppertaler SV, Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln und SV Rödinghausen. Wir wollen auch zu diesem Verfolgerfeld gehören. Die U23-Mannschaften von Mönchengladbach und Schalke erwarte ich auch in der Spitzengruppe. Zudem einen Überraschungsaufsteiger, dass war schließlich in den letzten Jahren auch immer der Fall. Es wird eine spannende und recht ausgeglichene Regionalliga West."

Fabian Lübbers (Sportfreunde Lotte): "Der MSV Duisburg ist mit Sicherheit der große Favorit. Dazu kommen Mannschaften wie Fortuna Köln, Rödinghausen, Wuppertal und Oberhausen, welche oben mitspielen werden. Wir wollen schnell in der neuen Liga ankommen und möglichst viele Punkte sammeln. Und dann schauen wir, wofür es am Ende reicht."

Mutlu Demir (Eintracht Hohkeppel): "In dieser Saison sehe ich eine ausgeglichene Regionalliga West. Da werden sich einige Mannschaften oben tummeln. Ich sehe dort Bocholt, Oberhausen, Wuppertal, Duisburg und Rödinghausen. Wir wollen uns nicht verstecken und da oben mitspielen. Wir wollen jedes Spiel für uns entscheiden und die Liga bereichern."

Sebastian Tyrala (Türkspor Dortmund): "Unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Wir wollen gut ankommen, Spaß haben und vielleicht auch Spaß verbreiten. Ich denke, dass der MSV Duisburg der Topfavorit ist. Dahinter sehe ich Fortuna Köln, Bocholt, Wuppertal, Rödinghausen und Oberhausen. Aber ich glaube, dass über 34 Spieltage keiner dem MSV das Wasser reichen kann. Ich gehe davon aus, dass Duisburg Meister wird."

Thomas Stratos (SC Wiedenbrück): "Duisburg ist der Favorit, Oberhausen ist immer dabei und Fortuna Köln finde ich auch interessant. Rödinghausen hat eine gute Mannschaft und sie müssten auch oben dabei sein. Bei uns ist alles neu, da müssen wir uns erst einmal finden. Das wird ein wenig dauern. Trotzdem wollen wir die Punkte von Beginn an holen, um nicht frühzeitig in Gefahr zu geraten. Klar ist auch, dass wir uns eher nach unten statt oben orientieren müssen."

Julian Hesse (FC Gütersloh): "Die Favoriten sind die üblichen Verdächtigen. Natürlich der MSV Duisburg, der einen namhaften Kader zusammengestellt hat. Dazu, so denke ich, werden Fortuna Köln und SV Rödinghausen eine gute Rolle spielen. Eine Überraschungsrolle traue ich Schalke II zu - und auch Bocholt, wobei das keine Überraschung sondern eine Bestätigung der vergangenen Saison wäre. Wir haben einen großen Umbruch vollzogen. Das wird wieder eine herausfordernde Saison. Wir wollen die Punktemarke der vergangenen Serie knacken und die Leute wieder mehr mitreißen als zuletzt in der Rückserie."

Daniel Brinkmann (SC Paderborn II): "Aus meiner Sicht ist Duisburg der Favorit. Ansonsten tue ich mich schwer. Rödinghausen traue ich einiges zu, sie haben einen sehr guten Kader. Wir wollen uns weiter in der Liga etablieren, die Klasse möglichst schnell sicher und möglichst viele Spieler in den Profikader bringen."

Michel Dinzey (KFC Uerdingen): Unsere Redaktion hat keine Antwort des Trainers des KFC Uerdingen erhalten.