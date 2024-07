Gegen einen englischen Viertligisten absolvierte der MSV Duisburg am Samstag die Generalprobe vor dem Regionalliga-Start.

Der Countdown zum Start des MSV Duisburg in die neue Regionalliga-Saison läuft - und die Zebras scheinen bereit für den Auftakt beim FC Gütersloh am kommenden Freitag (26. Juli, 19.30 Uhr).

Am Samstag feierten sie eine erfolgreiche Generalprobe gegen den englischen Viertligisten Notts County FC. Nach Rückstand bis in die Schlussphase drehte der MSV das Testspiel und siegte mit 3:1 (0:1).

Über 2500 Zuschauer waren bei hochsommerlichen Temperaturen ins Homberger PCC-Stadion gekommen, um den Härtetest des MSV gegen den englischen Traditionsklub zu verfolgen.

Sie sahen einen starken Auftritt der Gastgeber in der Anfangsphase. Trotz guter Chancen belohnte sich der MSV aber nicht mit einem Tor und geriet stattdessen nach einem Freistoß in Rückstand (14.).

MSV Duisburg: Braune - Coskun (71. Uzelac), Hahn (71. Boutakhrit), Fleckstein, Egerer (71. Montag) - Bookjans, Müller (71. Tugbenyo), Sussek (71. Göçkan), Hartwig (46. Symalla) - Wegkamp (46. Fakhro), Meuer

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei das spielerische Übergewicht auf Duisburger Seite lag. Zweimal wechselte Trainer Dietmar Hirsch zu Beginn der zweiten Halbzeit, Malek Fakhro und Jan-Simon Symalla ersetzten Gerrit Wegkamp und Neuzugang Luis Hartwig.

Zudem verlor der Coach seinen Assistenten Marvin Höner - der MSV-Co hatte beim Gang in die Kabine nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter die Rote Karte gesehen.

Die Meidericher stemmten sich weiter gegen den Rückstand. Nach mehreren Wechseln auf beiden Seiten durften die Zuschauer dann zu Beginn der Schlussphase den Ausgleich bejubeln. Nach einem Foul an Symalla im Notts-Strafraum verwandelte Franko Uzelac den fälligen Elfmeter (80.).

Und nur eine Minute später machte das Hirsch-Team den Doppelschlag perfekt. Wieder stand Symalla im Fokus, nun als Torschütze - er verwandelte eine Flanke von Jihad Boutakhrit zur Führung (81.). Jetzt war der MSV offenbar so richtig in Fahrt gekommen, denn Fakhro legte noch das 3:1 nach (87.). Diesmal hatte Symalla vorbereitet. Kurz vor Abpfiff traf Jakob Bookjans noch den Pfosten.

Und so feierten die Zebras eine gelungene Generalprobe. Was der Sieg zum Abschluss der Vorbereitung wert ist, zeigt sich dann am Freitag in Gütersloh.