Gute Nachrichten von einem der wichtigsten Sponsoren beim MSV Duisburg.

Seit Montag (17. Juni) befindet sich der MSV rund um Trainer Dietmar Hirsch wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Und der MSV Duisburg stellt sich nach dem Drittliga-Abstieg in der Regionalliga West neu auf. Der Kader steht schon zu weiten Teilen, auf manches Altbewährte möchte man bei den "Zebras" aber nicht verzichten.

So zum Beispiel auf den langjährigen Sponsor schauinsland-reisen. Der hat seinen Vertrag mit dem Traditionsverein nun verlängert. „schauinsland-reisen steht zum MSV! Wir sind dabei“, sagt Gerald Kassner, Geschäftsführer des Duisburger Familienunternehmens.

Der Reiseanbieter mit Sitz am Duisburger Innenhafen wird auch in der kommenden Saison Namensgeber der schauinsland-reisen-arena bleiben und hat den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag jetzt verlängert.

„schauinsland-reisen steht für Duisburg: traditionsreich, beständig - und mit vielen innovativen Ideen und voller Herzblut erfolgreich“, sagt MSV-Geschäftsführer Michael Preetz. „Das ist der gemeinsame Weg, den wir auch mit dem Spielverein in der Zukunft gehen wollen!“

Christian Koke, Marketing-Leiter des MSV Duisburg, ergänzt: „Seit Tag eins haben wir sehr vertrauensvolle Gespräche mit schauinsland-reisen geführt. Wir freuen uns, dass wir unseren Weg weiterhin gemeinsam gehen werden. Ein großes Dankeschön dafür!“

Zum Hintergrund: schauinsland-reisen ist seit 2010 Namensgeber der schauinsland-reisen-arena und wird den MSV Duisburg auch über die reine Namensgebung weiter begleiten – zum Beispiel beim schon traditionellen schauinsland-reisen-Familientag, der offiziellen Saisoneröffnung des Spielvereins, zu der die Anhänger in diesem Sommer am Sonntag, 21. Juli 2024, an die Westender Straße eingeladen sind.

Zudem hat schauinsland-reisen immer wieder soziale Aktivitäten der MSV-Anhänger unterstützt.