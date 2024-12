Paris Brunner hat in Belgien einen schweren Stand. Das 18-jährige Mega-Talent wartet auf seinen Durchbruch.

Paris Brunner und Cercle Brügge: So richtig will das noch nicht passen. Mit großen Zielen ist das mittlerweile 18-jährige Top-Talent im Sommer von Borussia Dortmund zur AS Monaco gewechselt. Die Monegassen wiederum haben ihn dann weiter nach Brügge verliehen.

Da wiederum wartet Brunner noch auf seinen ersten Scorerpunkt. Überhaupt stand er erst zweimal in der Startelf: im Pokal gegen VV St. Truiden und in der Conference League gegen Heart of Middlothian.

International läuft es ganz passabel für Brügge. In der Conference-League-Tabelle stehen sie auf Rang sieben - was ohne Umweg für die K.-o.-Phase reichen würde. Im Pokal war dagegen schon im Achtelfinale Schluss - eben durch ein 0:1 gegen St. Truiden.

In der Liga wurde Brunner zuletzt immerhin viermal in Serie eingewechselt, allerdings jeweils nicht einmal für eine halbe Stunde. Brügge selbst spielt gegen den Abstieg, müsste, Stand jetzt, in der Abstiegsrunde ran. Auf den 18-Jährigen kommt weiterhin viel Arbeit zu.

BVB wollte Brunner halten

Brunner wechselte 2020 aus der Jugend des VfL Bochum zum BVB. Am Talent des Stürmers, der mit 15 bereits in der U19 zum Einsatz kam, gab es keine Zweifel. An seiner Professionalität schon. Immer wieder fiel Brunner in Dortmund wegen Disziplinlosigkeiten auf, in der vergangenen Saison wurde er vorübergehend suspendiert.

Und trotzdem: "Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzte: "Wir danken Paris für seine Zeit beim BVB und wünschen ihm für seine Zukunft natürlich trotzdem alles Gute."

Brunner lag laut übereinstimmenden Medienberichten ein Vertragsangebot vor, war aber demnach nicht von der ihm vorgelegten Perspektive überzeugt. Insgesamt brachte es der deutsche U17-Welt- und Europameister für die U19 des BVB auf 38 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga West (24 Tore, zehn Vorlagen) und 14 Youth-League-Spiele (fünf Tore, eine Vorlage). Im vergangenen Mai erreichte er mit der U19 das Endspiel um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft.

Für die U23 absolvierte Brunner zwei Drittligaspiele und wurde einmal für den Bundesliga-Kader nominiert.