Es bleibt dabei: Rot-Weiss Essen tut sich, wie schon im Sommer 2024, sehr schwer im Transferbereich. Das hat sich auch im Winter-Transferfenster 2025 nicht geändert.

Während VfL Osnabrück, ein Konkurrent von Rot-Weiss Essen um den Verbleib in der 3. Liga, im neuen Jahr gefühlt täglich einen neuen Spieler vorstellt, müssen sich die RWE-Fans weiter gedulden.

Nach Innenverteidiger Jannik Müller (zuletzt vereinslos) und Linksverteidiger Niklas Kölle (SSV Ulm 1846, ausgeliehen) hat der VfL Osnabrück auch Bryan Henning (Viktoria Köln) sowie nun auch Torjäger Nikky Goguadze (Bremer SV) verpflichtet.

Goguadze ist ein Stürmer, der in der Regionalliga-Nord-Staffel in 19 Einsätzen 18 Mal knipste. In dieser Liga spielt auch Marek Janssen. Für den SV Meppen kommt der 27-jährige Angreifer auf 19 Einsätze, zwölf Treffer und sieben Vorlagen. 19 Begegnungen, 19 Scorerpunkte: eine starke Bilanz!

Kein Wunder also, dass auch Rot-Weiss Essen seine Fühler nach dem 1,95-Meter großen Brecher ausgestreckt hat. Aber, vorweg: Janssen wird nicht nach Essen wechseln - außer RWE macht Meppen in finanzieller Hinsicht noch schwach.

Denn wie RevierSport erfuhr, gab es zwischen Essens Kaderplaner Marcus Steegmann und Meppens Sportchef Heiner Beckmann ein Gespräch bezüglich eines möglichen Janssen-Wechsels. "Ich kann nur so viel sagen, dass Marek Janssen ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Kaders ist und wir ihn nicht abgeben wollen. Mehr sage ich zu diesem Thema nicht", meinte Beckmann.

Essens Steegmann blieb dabei bei seiner Standardaussage: "Wie gehabt, ich beteilige mich nicht an Spekulationen und gebe keine Wasserstandsmeldungen ab."

In diesem Fall hätte Essens Manager vielleicht etwas mehr erzählen können. Denn wie RS erfuhr, würden die Meppener durchaus mit RWE in Verhandlungen treten - unter der Prämisse, dass der Drittligist dem Viertliga-Klub auch etwas Monetäres auf dem Tisch legt. Nach unseren Informationen würden die Emsländer bei einer Ablösesumme um die 50.000 Euro durchaus ins Grübeln kommen. Immerhin ist Janssen nur noch bis zum 30. Juni 2025 an den SVM gebunden.

Die Frage bleibt also - auch an Steegmann: Warum fragt Rot-Weiss Essen bei einem vertraglich gebundenen Stürmer an, ohne dem aktuellen Klub des Angreifers eine Ablöse anzubieten, die diesen schwach zum Überlegen bringen könnte? Denn klar ist doch, dass RWE solch einen Mann nicht zum Nulltarif verpflichten kann. Nach der Absage von Florian Dietz (1. FC Köln) und dem Meppen-Korb bei Janssen geht die Stürmersuche in Essen weiter.

Am Rande: Wie diese Redaktion erfuhr, überwies der VfL Osnabrück für Knipser Goguadze einen ordentlichen fünfstelligen Betrag Richtung Bremer SV.