In der Regionalliga hat ihm keiner was vorgemacht, doch wie sieht es in der 3. Liga aus? Der VfL Osnabrück wird es bald herausfinden.

Nikky Goguadze hat es geschafft: Statt Abstiegskampf in der Regionalliga Nord mit dem Bremer SV steht ab sofort der Kampf um Liga drei mit dem VfL Osnabrück auf dem Plan.

"Wir sind froh, dass der Wechsel generell und auch zu diesem Zeitpunkt geklappt hat, so dass Nikky Goguadze am Montag direkt mit ins Trainingslager fahren kann, um einerseits die Mannschaft und das Trainer- bzw. Funktionsteam kennenzulernen und anderseits so viel gemeinsame Vorbereitungszeit auf die Rückrunde in der 3. Liga zu haben wie möglich. Nikky ist ein Spieler, der von einer hohen Intensität lebt, eine besondere Spielweise hat und damit eine beachtliche Scorerquote vorweisen kann. Gemeinsam trauen wir ihm den Sprung in die höhere Spielklasse zu", sagte VfL-Geschäftsführer Dr. Michael Welling.

RevierSport hatte diesen Wechsel bereits vor dem Jahreswechsel angekündigt.

Und weiter meinte Welling: "In den internen Bewertungen steht neben den Zahlen, Daten und Fakten am Ende ein sehr spannendes Spielerprofil, dass unsere bisherige Offensivreihe sinnvoll ergänzt. Wir danken auch den Verantwortlichen des Bremer SV für die sehr freundschaftlichen und lösungsorientierten Gespräche in den letzten Tagen."

In der laufenden Regionalliga-Nord-Saison steht Goguadze bei 18 Toren in 19 Spielen - Bestwert deutschlandweit. Ohne ihn sähe es für den Bremer SV noch deutlich schlechter aus.

Goguadze freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Verantwortlichen des VfL haben sich wirklich sehr um mich bemüht, das hat mir ein gutes Gefühl bei der Entscheidung gegeben. Der VfL ist ein großer, aber gleichzeitig sehr menschlicher Klub, ich bin stolz darauf ab sofort für ihn spielen zu dürfen. Deshalb möchte ich nun so schnell wie möglich ankommen, alle kennenlernen und im Training auf mich aufmerksam machen. Wir haben gemeinsam ein großes Ziel, ich möchte mithelfen es zu erreichen. Gleichzeitig drücke ich dem Bremer SV für die Rückrunde und die Zukunft alle Daumen und danke auch den Verantwortlichen dort, dass sie mich die letzten Jahre so begleitet haben und mir ermöglichen, diesen Schritt zu gehen."