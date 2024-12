Rot-Weiss Essen hat auch in diesem Jahr wieder für viele Schlagzeilen gesorgt. Ein Überblick über die zehn am meisten gelesenen Artikel bei RevierSport.

Über 1700 Artikel über Rot-Weiss Essen gab es in diesem Jahr bei RevierSport zu lesen. Folgende zehn Artikel haben in den letzten zwölf Monaten die meisten User interessiert:

10.: Manuel Wintzheimer schließt sich Rot-Weiss Essen an (39.000 Views)

Es war die gewünschte Verstärkung in der Offensive: Manuel Wintzheimer wurde vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen und sollte als Alternative zu Leonardo Vonic im Sturmzentrum für Tore sorgen.

9.: RWE-Anhänger sorgen in Münster für Aufregung (39.100)

Beim Gastspiel bei Preußen Münster im Januar dieses Jahres sorgen RWE-Fans mit einem Banner für Aufregung. Sie verhöhnten eine Hilf-Aktion der Preußen.

8.: Hoffnung bei MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (41.000 Views)

Kurz vor dem Ende der vergangenen Saison in der 3. Liga konnte sich Rot-Weiss Essen noch Chancen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen. Durch die Niederlage von Preußen Münster am 33. Spieltag war Platz drei wieder in Sichtweite. Am Ende sollte es für RWE aber nicht mehr zum Aufstieg reichen.

7.: Markus Uhlig kündigt Abschied von der Hafenstraße an (43.000)

Das Ende einer Ära nahm seinen Anfang im Februar. Dort gab der langjährige Vorstandschef Marcus Uhlig bekannt, dass er Rot-Weiss Essen verlassen werde. Im Juni 2024 wurde die Trennung schlussendlich vollzogen.

6.: Wechsel von Ahmet Arslan sorgt für Unmut (44.000)

Das Buhlen um Mittelfeldspieler Ahmet Arslan zog sich immer wieder in die Länge, ehe er schließlich doch bei Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße anheuern konnte. Sein Berater ließ gegenüber RevierSport ordentlich Druck ab.

5.: Felix Götze wird in der 2. Bundesliga fündig (45.000)

Der Mittelfeldspieler gehörte in der vergangenen Saison zu den besten Spielern bei Rot-Weiss Essen. Das war auch anderen Vereinen nicht entgangen. So schloss sich Felix Götze zur neuen Saison dem SC Paderborn in der 2. Bundesliga an.

4.: Florian Dietz gibt Rot-Weiss Essen einen Korb (49.000)

Der Stürmer des Zweitliga-Tabellenführers 1. FC Köln wird die Domstadt verlassen. Allerdings nicht in Richtung Rot-Weiss Essen und 3. Liga. Stattdessen soll er in Österreich beim SCR Altach ganz hoch im Kurs stehen.

3.: Ultras schweigen im Finale des Niederrheinpokals (58.000)

Ein Großteil der aktiven Fanszene blieb beim 3:0-Pokalsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen im vergangenen Mai stumm. Dem waren Unstimmigkeiten zwischen Vereinsführung und Ultras vorangegangen.

2.: Kommentar zur Spielabsage beim FC Saarbrücken (59.000)

Der Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal hatte schwere Folgen für den Rasen des FC Saarbrücken. So wurde, weil das Geläuf aufgrund von Regenfällen wohl zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, das Spiel gegen Rot-Weiss Essen abgesagt. Das zog großen Unmut nach sich.

1.: Die Mitgliederversammlung mit überschaubaren Kontroversen (97.000)

Nachdem die zuvor gegangene Mitgliederversammlung bei Rot-Weiss Essen nach der Verkündung eines großen Minus für Furore gesorgt hatte, blieb es in diesem Jahr ruhiger. Auch wenn es genügend Streit- und Diskussionspunkte gab. Das zeigt auch der RS-Liveticker.