Rot-Weiss Essen wird erneut auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Manuel Wintzheimer kommt ein neuer Stürmer an die Hafenstraße.

In den vergangenen Wochen blieb es eher ruhig um die Transferaktivitäten von Rot-Weiss Essen. Doch pünktlich vor dem Start in die neue Drittliga-Saison erhält Trainer Christoph Dabrowski die von ihm erhofften Verstärkungen.

Nach Wunschspieler Ahmet Arslan wird RWE zeitnah ein zweites Mal in dieser Woche Vollzug melden. In Manuel Wintzheimer steht eine weitere Offensivkraft unmittelbar vor einem Wechsel an die Hafenstraße. Nach Informationen dieser Redaktion wird der 25-Jährige an diesem Mittwoch einen Vertrag in Essen unterzeichnen. Mit dem 1. FC Nürnberg hatte sich Wintzheimer zuvor auf die Auflösung des bis 2025 gültigen Arbeitspapiers geeinigt.

Damit wurde der Weg für den Wechsel zu RWE frei. In dem Mittelstürmer, der auch über beide offensive Außenbahnen kommen kann, erhält Dabrowski eine weitere Option im Angriff neben Leonardo Vonic, während Arslan eher im offensiven Mittelfeld agieren dürfte.

Wintzheimer stand seit 2022 in Nürnberg unter Vertrag, verbrachte die vergangene Saison aber bereits in der 3. Liga. Er spielte leihweise für Arminia Bielefeld. Mit einem Treffer und zwei Vorlagen in 30 Einsätzen kam er dort auf eine eher ausbaufähige Quote.

Doch der gebürtige Arnsteiner ist kein reiner Abschlussspieler, sondern gilt als Stürmer, der sich auch spielerisch einbringt. Und als Torjäger hatte er sich bei früheren Stationen bereits erwiesen. Mit herausragenden Werten in der Jugend des FC Bayern empfahl sich Wintzheimer 2018 für einen Profivertrag beim Hamburger SV.

Für den HSV, während einer Leihe zum VfL Bochum und für Nürnberg bestritt er 112 Einsätze in der 2. Bundesliga, traf 15-mal und bereitete 17 Tore vor. Außerdem sammelte Wintzheimer zwei Länderspiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft (ein Tor).

Nun geht es für Wintzheimer bei Rot-Weiss Essen weiter. Sein Debüt könnte er bereits am Samstag feiern. Dann kommt Alemannia Aachen zum Drittliga-Auftakt an die Hafenstraße (14 Uhr).