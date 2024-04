Die Samstagsspiele der 3. Liga brachten auch für die Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen positive Ergebnisse mit sich.

Der SSV Ulm hat mit einem Sieg im Topspiel zumindest vorerst die Tabellenführung der 3. Fußball-Liga übernommen.

Das abgezockte Team von Trainer Thomas Wörle bezwang Verfolger Preußen Münster mit 2:0 (1:0) und setzte sich im Aufstiegsrennen mit 62 Punkten an die Spitze vor Jahn Regensburg (60). Der Konkurrent kann am Sonntag (13.30 Uhr/BR und MagentaSport) gegen 1860 München nachziehen.

Felix Higl (10.) brachte die Ulmer im Donaustadion früh auf Siegkurs, Lennart Stoll (83.) sorgte für die Entscheidung. Münster (55), nach 15 Liga-Spielen erstmals ohne Torerfolg, könnte nach dem zweiten Dämpfer in Folge am Sonntagabend von Relegationsrang drei verdrängt werden. Der Tabellenvierte Dynamo Dresden (54) tritt beim Schlusslicht SC Freiburg II an.

Im Abstiegskampf kassierte der VfB Lübeck ein 1:4 (0:3) bei der SpVgg Unterhaching, der Hallesche FC unterlag nach 2:0-Führung noch 2:4 (0:0) bei Viktoria Köln.





Dabei führte Halle schon mit 2:0 und hätte dem MSV Duisburg fünf Punkte enteilen können. So bleiben die Sachsen aber nur zwei Punkte vor dem MSV. Trotzdem: Natürlich müssen die Zebras in vorderster Front auf die Nicht-Abstiegsplätze blicken und diese sind aktuell sieben (auf Arminia Bielefeld) beziehungswiese acht Punkte (auf Waldhof Mannheim) entfernt. Trotzdem war die Niederlage von Halle in Köln eine gute Kunde für die Zebras. Und: Der Viertletzte darf sich am Ende wenigstens noch am berühmten Strohhalm festhalten. Stichwort: Lizenzentzug für einen Konkurrenten.

Noch bessere Nachrichten brachten die Ergebnisse vom Samstag für Rot-Weiss Essen mit sich. Die Essener, die am Sonntag in Bielefeld ins Geschehen eingreifen, wird die Niederlage von Preußen Münster freuen. Denn die Adlerträger belegen aktuell den begehrten Relegationsplatz drei, haben aber bei fünf Punkten Vorsprung auf RWE auch zwei Spiele mehr absolviert. Rot-Weiss Essen könnte sich mit einem Sieg in Bielefeld noch dicker ins Aufstiegsrennen anmelden.

In diesem sind auch noch Dynamo Dresden, Regensburg, Sandhausen und Saarbrücken vertreten, die allesamt an diesem Wochenende noch spielen.