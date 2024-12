Der 1. FC Köln, Tabellenführer der 2. Bundesliga, wird im kommenden Winter-Transferfenster wohl einige Zu- und Abgänge präsentieren. Florian Dietz wird den Verein verlassen.

Der 1. FC Köln darf nach seiner Transfersperre ab sofort wieder Spieler verpflichten. Heißt: Im kommenden Winter-Transferfenster, das ab dem 1. Januar 2025 offiziell öffnet, ist mit Zu- und Abgängen beim "Effzeh" zu rechnen.

Jusuf Gazibegovic kommt für rund zwei Millionen Euro von Sturm Graz. Dass Florian Dietz den Verein verlässt, ist ebenfalls fix. Der Stürmer hat bereits seinen Spind in der Kölner Umkleidekabine geräumt.

Die Frage war bisher nur: Wohin wechselt der 26-jährige Mittelstürmer? Bisher war bekannt, dass der abstiegsbedrohte Drittligist Rot-Weiss Essen - RevierSport berichtete - den 1,90 Meter großen Stürmer gerne verpflichten würde. Die Essener waren an Dietz schon in den vergangenen Transferfenstern interessiert und bekamen letztendlich keine Dietz-Zusage. Die Essener werden von ihrem Wunschkandidaten wohl erneut eine Absage kassieren - wie schon von dessen Kölner Zimmerpartner Steffen Tigges.

Wie RevierSport an den Weihnachtstagen erfuhr, steht Dietz unmittelbar vor einer Vertragsunterschrift im Ausland. Der SCR Altach scheint die besten Karten zu besitzen.

Die Vorarlberger liegen auf dem 12. und letzten Tabellenplatz der österreichischen 1. Bundesliga. Und: Mit nur 13 geschossenen Toren in 16 Partien besitzt der SCR den schwächsten Sturm in der Bundesliga unseres Nachbarlandes. Dietz soll dieses Offensivproblem lösen. Mit Mike-Steven Bähre (36 Spiele in der 3. Liga für den SV Meppen und sechs Partien für den Halleschen FC) würde Dietz in Altach auch auf einen deutschen Landsmann treffen.

Ob Dietz - zwei Kreuzbandrisse (November 2020 und Oktober 2022) - der Altacher Heilsbringer wird? Zumindest darf dies bezweifelt werden. Dietz, dessen Vertrag in Köln bis Sommer 2026 läuft, kommt in dieser Saison für den 1. FC Köln gerade einmal auf 51 Einsatzminuten. Insgesamt blickt er auf 16 Bundesliga-Einsätze (ein Tor), drei Zweitligapartien, 46 Drittliga-Begegnungen (ein Tor) und 40 Regionalliga-Spiele (21 Treffer) zurück.