Noch drei Spiele hat RWE im Jahr 2024 vor der Brust. Dann soll ein neuer Angreifer kommen. Ein Kandidat steht noch beim 1. FC Köln unter Vertrag.

Der 1. FC Köln darf nach seiner Transfersperre ab sofort wieder Spieler verpflichten. Die gegen den Klub verhängte Transfersperre des Welt-Fußballverbandes FIFA ist gut drei Wochen eher als geplant beendet worden.

Nach Angaben des Zweitligisten ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) aus dem Oktober in einem anderen Transfer-Streitfall Hintergrund dieser Maßnahme.

Köln hilft die Aufhebung zu diesem Zeitpunkt nicht, denn ablösefreie Akteure werden jetzt nicht verpflichtet, in der Winterpause wird es aber ordentlich Bewegung geben auf dem Transfermarkt.

Kommen sollen ein Rechtsverteidiger (Jusuf Gazibegovic soll für zwei Millionen Euro von Sturm Graz kommen), zudem ein Angreifer und zwei oder drei weitere Spieler.

Bedeutet: Auch mehrere Kicker werden Köln eventuell schon im Winter verlassen - auch in Richtung Rot-Weiss Essen? Gerüchte gibt es um Abgänge von Meiko Wäschenbach, Marvin Obuz, Sargis Adamyan, Steffen Tigges, Florian Dietz, Rasmus Carstensen oder Elias Bakatukanda.

Rot-Weiss Essen ist an Florian dran - das sagt Marcus Steegmann

Speziell bei den Offensivspielern kommt Drittligist Rot-Weiss Essen ins Spiel - doch aktuell noch nicht wegen Obuz. Denn in Essen sucht man vorerst händeringend einen neuen Neuner. Die Verpflichtung eines weiteren Angreifers hat höchste Priorität.

Und hier kommt nach unseren Informationen Dietz ins Spiel, der schon zweimal an der Hafenstraße als Zugang gehandelt wurde. Dessen Vertrag wurde vor wenigen Monaten bis 2026 verlängert, er kommt beim FC aber gar nicht mehr zum Zug. In der laufenden Saison kam er einmal im DFB-Pokal zum Einsatz, dreimal in der 2. Bundesliga.

In neun von 14 Partien schaffte er es nicht mal in den Kader. Daher steht fest: Der FC würde ihn - genau wie seinen Zimmerpartner Tigges oder Adamyan abgeben. Das Problem: Das Trio steht noch bis 2026 unter Vertrag.

Daher wird es vermutlich auf Leihgeschäfte hinauslaufen. Während RWE bei Tigges kaum eine Chance haben dürfte, haben sich die Essener intensiv mit Dietz beschäftigt, der bisher auf 16 Bundesliga-Einsätze (ein Tor), drei Zweitligapartien, 46 Drittliga-Begegnungen (ein Tor) und 40 Regionalliga-Spiele (21 Treffer).

Der 26-Jährige, der für Köln auch fünfmal in der Conference League (ein Tor) auflief, soll sich einen Wechsel an die Hafenstraße auch vorstellen können. Ein fitter Dietz könnte RWE sicherlich helfen, allerdings hatte er schon zwei Kreuzbandrisse (November 2020 und Oktober 2022) zu überstehen, was natürlich bei einer Verpflichtung auch bedacht werden muss.

RWE-Sportchef Marcus Steegmann betonte auf RS-Nachfrage zur Personalie Dietz: „Wie gehabt, ich beteilige mich nicht an Spekulationen und gebe keine Wasserstandsmeldungen ab.“