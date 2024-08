Rot-Weiss Essen spielt am 4. Spieltag der 3. Liga bei der Spielvereinigung Unterhaching (Sonntag, 1. September, 16.30 Uhr). Die RWE-Kaderplanung ist noch nicht beendet.

Zwölf neue Spieler hat Christoph Dabrowski in dieser Saison bei Rot-Weiss Essen begrüßt.

Geht es nach dem Trainer, dann könnte bis Montag (2. September, 24 Uhr) noch ein 13. Neuer folgen. RevierSport berichtete.

Zur Erinnerung: Während die DFL-Ligen - 1. und 2. Bundesliga - bis Freitag, 30. August (20 Uhr), Zeit haben Transfers zu tätigen, dürfen DFB-Ligen, wie die 3. Liga, bis zum Montag (2. September, 24 Uhr) noch Kaderveränderungen vornehmen. Und: Auch darüber hinaus sind nach dem Sommer-Transferfenster, anders als im Winter, noch Vertragsabschlüsse möglich. Nämlich mit vertragslosen Spielern.

Doch vertragslose Akteure kommen dem RWE-Trainer nicht in die Tüte. Dabrowski betont: "Irgendwann ist der Prozess der Kaderplanung auch abgeschlossen. Ich hoffe, dass das bei uns am Montag der Fall sein wird. Wenn wir jemanden dazuholen, dann nur einen Spieler, der uns sofort weiterhilft."

Wir haben erfahrene Jungs, aber auch viele Spieler, die sich im Entwicklungsprozess befinden. Mit dieser Mischung arbeiten wir im Trainerteam sehr gerne Christoph Dabrowski

Einen Mann, der in der Offensive mehrere Positionen bekleiden kann. Einer, der hinter den Spitzen, aber auch im Sturmzentrum oder vielleicht auf den Flügeln agieren kann: das wär's! "Wir haben immer wieder betont, dass wir unsere Offensive erweitern wollen. Wir prüfen viele Optionen. Am Ende wird man sehen, was für uns realisierbar ist. Mal schauen - bis Montag haben wir noch Zeit", sagt Dabrowski.

Aber auch wenn Zugang Nummer 13 nicht mehr kommen sollte, ist der 46-jährige Fußballlehrer mit dem Kader zufrieden. Dabrowski: "Wir haben spannende Spieler, einen spannenden Kader. Es war am Anfang nicht einfach, wir haben Zeit gebraucht. Manche Spieler kamen später dazu. Wir haben erfahrene Jungs, aber auch viele Spieler, die sich im Entwicklungsprozess befinden. Mit dieser Mischung arbeiten wir im Trainerteam sehr gerne."

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC, ausgeliehen), Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Sandro Plechaty, Bjrön Rother, Berkant Gedikli (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)