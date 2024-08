Auch nach der jüngsten Vertragsauflösung (Berkant Gedikli) und dem Zugang (Kelsey Meisel) hat Rot-Weiss Essen seine Kaderplanung 2024/2025 noch nicht abgeschlossen.

Rot-Weiss Essen ist mittlerweile bei über zehn Zu- und Abgängen angelangt. Einmal mehr vollziehen die Verantwortlichen an der Hafenstraße einen größeren Umbruch. Wie RevierSport erfuhr, ist das letzte Wort in der Kaderplanung noch nicht gesprochen.

Vorweg: Während die DFL-Ligen - 1. und 2. Bundesliga - bis Freitag, 30. August (20 Uhr), Zeit haben Transfers zu tätigen, dürfen DFB-Ligen, wie die 3. Liga, bis zum Montag (2. September, 24 Uhr) noch Kaderveränderungen vornehmen. Und: Auch darüber hinaus sind nach dem Sommer-Transferfenster, anders als im Winter, noch Vertragsabschlüsse möglich. Nämlich mit vertragslosen Spielern.

Und da wären wir schon beim Thema. Denn nach unseren Informationen stehen Andreas Wiegel und Aaron Manu kurz vor der Vertragsauflösung an der Hafenstraße. RS erfuhr, dass dem Duo schon unterschriftsreife Aufhebungskontrakte vorgelegt wurden - nun sind die Spieler und deren Berater am Zug. Am Ende muss man hier natürlich einen Konsens finden. Ein typischer Poker.

Dann würde aus RWE-Sicht im Bestfall noch Budget frei werden. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll die jüngste Verpflichtung von Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II) nicht der letzte Zugang gewesen sein.

RWE sucht Allrounder, Meisel hat den Drittligisten keine Ablöse gekostet

Die RWE-Verantwortlichen um Sportdirektor Christian Flüthmann und Kaderplaner Marcus Steegmann sind noch auf der Suche nach einem Allrounder. Einem Spieler, der mehrere Positionen - offensiv wie defensiv - ausüben kann. Aktuell haben die Essener solch einen Mann aber noch nicht im Visier.

Apropos Meisel: Nach unseren Infos löste der 20-Jährige seinen bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag auf Schalke auf, erhielt dafür eine Abfindung und unterschrieb in Essen einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026. Kurzum: RWE musste Richtung Gelsenkirchen keinen Euro überweisen.

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Berkant Gedikli (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC, ausgeliehen), Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Sandro Plechaty, Bjrön Rother, Berkant Gedikli (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)