Rot-Weiss Essen hat einen neuen Flügelflitzer gefunden. Er kommt vom Nachbarn FC Schalke 04 und spielte bisher in der Regionalliga-Mannschaft des Zweitligisten.

Wenige Augenblicke nach dem RevierSport berichtet hatte, dass Kelsey Meisel vom FC Schalke 04 II zu Rot-Weiss Essen wechseln wird, machte der Drittligist den Transfer offiziell.

"Kelsey Meisel ist ein junger und sehr talentierter Außenbahnspieler, der in den letzten Monaten eine sehr spannende Entwicklung genommen hat und so bereits mit 19 Jahren zum Stammspieler in der Regionalliga wurde. In der Endphase der letzten Spielzeit sowie auch in den ersten Spielen der gerade gestarteten Saison hat er seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Wir trauen ihm den Sprung in die 3. Liga ohne weiteres zu und freuen uns sehr, dass er sich für uns und die Hafenstraße entschieden hat", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

"Mit Kelsey Meisel haben wir einen sehr spannenden Spieler für uns gewonnen. Er ist sehr schnell sowie trickreich und nur schwer auszurechnen. Kelsey ist bei uns vor allem auf dem linken Flügel, von wo er mit seiner Abschlussstärke für Gefahr sorgen soll, eingeplant, kann aber auch auf den anderen Offensivpositionen zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist seine Entwicklung sicherlich noch nicht abgeschlossen, weshalb wir uns sehr freuen, dass er nun Teil von RWE ist", beschreibt Chef-Trainer Christoph Dabrowski den Neuzugang.

Kelsey Meisel wurde in Hamburg geboren und ging im Alter von 12 Jahren zum HSV. Vor zwei Jahren folgte dann der Wechsel ins Ruhrgebiet zur Schalker U19, wo er anschließend den Sprung in die Zweitvertretung schaffte. In seiner noch jungen Karriere kommt Meisel auf 31 Einsätze in der U19-Bundesliga (zwölf Tore, sieben Vorlagen) sowie 36 Spiele in der Regionalliga, in denen er zehn Treffer erzielen konnte.

"Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung bei so einem Traditionsverein wie RWE und auf die 3. Liga. Da ich bereits in Essen wohne, weiß ich, wie wichtig dieser Verein für die Stadt und die Menschen hier ist. Die Gespräche mit dem Trainer haben mir richtig Lust auf diese Aufgabe gemacht und ich kann es kaum abwarten, hier loszulegen", sagte Meisel.

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Berkant Gedikli (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC, ausgeliehen), Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Sandro Plechaty, Bjrön Rother, Berkant Gedikli (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)