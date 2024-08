Rot-Weiss Essen hatte schon nach dem jüngsten Niederrheinpokal-Weiterkommen angekündigt, dass ein neuer Spieler kurz vor der Unterschrift steht. RS kennt den Namen.

Rot-Weiss Essen ist seit einigen Wochen auf der Suche nach einer Alternative für die Flügel. Denn mit Ramien Safi, Robbie D'Haese und Dion Berisha sowie Lucas Brumme ist die Abteilung offensive Außenbahnspieler dünn besetzt.

Zumal Brumme nach der Verletzung von Ekin Celebi wieder nach hinten links rücken könnte.

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, hatte am Dienstagabend nach dem 4:0 über die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 angekündigt: "Grundsätzlich wollen wir noch einen Flügelspieler verpflichten, das werden wir jetzt auch zeitnah machen. In den nächsten zwei Tagen wird es passieren."

Wenn Kaderplaner Steegmann sich schon, für seine Verhältnisse, so offensiv über einen möglichen Transfer äußert, muss dieser so gut wie in trockenen Tüchern sein. RevierSport machte sich auf die Suche und recherchierte den Namen von Kelsey Owusu Aninkorah-Meisel. Nach unseren Informationen wird der 20-jährige schnelle Außenbahnspieler des FC Schalke 04 II in Kürze an der Hafenstraße offiziell vorgestellt.





Kelsey Meisel, wie er in Kurzform genannt wird, wohnt bereits in Essen und bevorzugt den rechten Flügel. Er kann aber auch über die linke Seite kommen oder im offensiven Mittelfeld-Zentrum agieren. Der 1,70 Meter große Meisel kam in der laufenden Saison viermal in der Regionalliga-Mannschaft der Schalker zum Einsatz und konnte zwei Treffer erzielen. Zuletzt durfte er sich im Training auch Schalke-Cheftrainer Karel Geraerts vorstellen - RevierSport berichtete.

Im Sommer 2022 wechselte der in Hamburg geborene Deutsch-Ghanaer Meisel von der U19 des Hamburger SV in die Knappenschmiede des FC Schalke 04. Insgesamt kann er in seiner Vita bis dato 36 Einsätze in der Regionalliga - 30 in der West- und sechs in der Nord-Staffel - vorweisen. Dabei gelangen ihm insgesamt zehn Tore und zwei Vorlagen. Demnächst kann er seine persönliche Statistik dann mit Drittligaspielen für Rot-Weiss Essen aufpeppen.

Joseph Boyamba (SV Elversberg), der auch das RWE-Interesse geweckt hatte, ist derweil kein Thema mehr.

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Berkant Gedikli (eigene U19), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC, ausgeliehen)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Sandro Plechaty, Bjrön Rother, Berkant Gedikli (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)