Gute Nachrichten vom Trainingsplatz des FC Schalke 04. Gleich vier Spieler, die zuletzt ausgefallen waren, konnten am Dienstag wieder trainieren.

Im Mittelpunkt standen am Dienstagnachmittag bei Schalke 04 ganz klar die drei Neuzugänge.

Schon vor der Einheit wurden sie mit Applaus und Jubel empfangen, im Anschluss des Trainings schrieben Steve Noode (19), Mauro Zalazar (19) und Ilyes Hamache (21) fleißig Autogramme, nahmen sich Zeit für Fotos. An derart viel Begeisterung rund um eine Trainingseinheit werden sich die Talente erst noch gewöhnen müssen.

Bei all dem Trubel rund um die drei Neuzugänge ging am Dienstag fast unter, dass es personell bei den Schalkern weitere gute Nachrichten gibt.

Gleich vier Spieler, die zuletzt gefehlt haben, sind ins Training zurückgekehrt: Paul Seguin (29), Emil Höjlund (19), Adrian Gantenbein (23) und Amin Younes (31).

Schalke: Hoffnung auf Seguin-Rückkehr in Magdeburg

Seguin hat die beiden zurückliegenden Spiele in Nürnberg (1:3) und Aalen (2:0) wegen Problemen im Adduktorenbereich verpasst und machte die komplette Einheit mit. Ein Einsatz des Mittelfeldspielers in seiner Heimat am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Magdeburg scheint möglich. Gantenbein fehlte in Aalen und könnte nach überstandenen muskulären Problemen wieder ins Team rücken, Höjlund plagte sich zuletzt mit Schmerzen in der Leiste, Younes war krank.

Mit auf dem Rasen stand etwas überraschend auch Offensivspieler Kelsey Meisel. Der 1,70 Meter große Stürmer spielt für gewöhnlich in der U23 der Königsblauen, konnte dort aber zu Saisonbeginn überzeugen. In drei Regionalliga-Spielen traf der 20-Jährige zweimal. Bereits am vergangenen Wochenende in Aalen war Meisel Teil des Profi-Kaders.

Weiterhin verletzt sind Tomas Kalas (31, Entzündung der Patellasehne), der seine Reha in Bristol absolviert. Auch Lino Tempelmann (25, Knieprobleme) trainiert weiterhin nicht in Gelsenkirchen. Zumindest individuell auf dem Platz konnten die beiden Offensivspieler Bryan Lasme (25) und Aris Bryindir (17) arbeiten. Beim schnellen Lasme hoffen die Schalker, dass er spätestens nach der Länderspielpause Anfang September wieder voll trainieren kann.