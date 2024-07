Der Dauerkarten-Boom beim MSV Duisburg hält an. Schon jetzt übertrifft der Wert der verkauften Tickets den der Abstiegssaison.

Der Neuanfang beim MSV Duisburg läuft, nur noch wenige Woche, dann treten die Zebras zum ersten Saisonspiel nach dem Abstieg in die Regionalliga West an. Dem Zuschauerinteresse an den Heimspielen des Traditionsklubs tat der Abstieg offenbar keinen Abbruch - womöglich steigt es sogar?

Ein Indiz dafür ist die Zahl der unter die Leute gebrachten Dauerkarten. 3865 Fans haben sich in den ersten fünf Wochen nach dem Verkaufsstart ein Saisonticket gesichert. Damit sind es jetzt schon mehr als über die gesamte vergangene Spielzeit hinweg. Am Saisonende lag die Zahl der verkauften Dauerkarten bei 3853 (Business-Dauerkarten jeweils nicht mitgezählt).

"Blau-Weißer Wahnsinn", freuen sich die Duisburger auf ihrem X-Account. "Wir freuen uns so sehr aufs erste Heimspiel mit euch!" Damit scheint sich die Aufbruchsstimmung, die derzeit an der Westender Straße herrscht, offenbar auch auf den Anhang zu übertragen.

In den vergangenen Jahren war die Zahl der verkauften Dauerkarten stets rückläufig. Nach dem Abstieg hat der Revierklub die Preise fürs Abo-Ticket gesenkt. Der Vorverkauf für Bestandskunden lief bis zum letzten Juni-Tag, an diesem Montag (1. Juli) gingen die verbliebenden Karten in den freien Verkauf.

Derweil befindet sich die runderneuerte Mannschaft um den ebenfalls neuen Trainer Dietmar Hirsch derzeit im Traininglager. Im niederländischen Epe bereitet sich der MSV auf den Saisonstart am 26. Juli.

Der Sommerfahrplan des MSV Duisburg im Überblick

Montag, 17. Juni, 10 Uhr: Erstes Training

Mittwoch, 26. Juni, 19 Uhr: Testspiel beim SV Sonsbeck (1:7)

Sonntag, 30. Juni, bis Samstag, 6. Juli: Trainingslager in Epe (Niederlande)

Mittwoch, 3. Juli, 15 Uhr: Testspiel, Gegner noch nicht bekannt

Samstag, 6. Juli: Testspiel, Gegner offen

Samstag, 13. Juli, 14 Uhr: Testspiel beim Bonner SC

Samstag, 20. Juli: Testspiel, Gegner noch nicht bekannt

Sonntag, 21. Juli: Familientag an der Westender Straße