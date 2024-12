Cedric Brunner traut seinem Ex-Team zu, durchaus nochmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Allerdings unter einer Voraussetzung.

Seit sein Vertrag beim FC Schalke 04 im Sommer nicht verlängert wurde, ist Cedric Brunner vereinslos. Inzwischen kann sich der 30-Jährige durchaus vorstellen, seine Fußballkarriere nicht fortzusetzen. Aktuell hält sich der Schweizer bei einem Fünftligisten fit. Die Winterpause könnte für ihn eine Tür öffnen. Ansonsten treibt er sein Psychologiestudium voran und betreibt zwei Gastronomiebetriebe.

Bei der Talksendung "At Broski - Die Sport Show" zog der Schweizer einen Vergleich zwischen der aktuellen Situation bei den Königsblauen und dem Verlauf der Vorsaison. "Ich glaube, es hängt viel von dem nächsten Spiel gegen Elversberg ab", sagte der Rechtsverteidiger. "Wenn sie jetzt nochmal punkten, am besten Fall drei Punkte mitnehmen können, dann kann es schon sein, dass sie dann ihren Flow hoffentlich über die Winterpause konservieren und dann nochmal richtig durchstarten in der 2. Hälfte."

Schalke sei noch nicht abgeschlagen. Sowohl Brunner als auch Paderborns Trainer Lukas Kwasniok, der ebenfalls zu Gast war, trauen den Königsblauen eine Serie mit fünf, sechs Siegen hintereinander zu. "Es ist nach wie vor alles eng. Es sind elf Punkte bis ganz oben. Ja, es sind elf Punkte, die muss man erstmal eintüten. Aber ich glaube, es hängt viel vom nächsten Spiel ab", meinte Brunner.

Allerdings müsse man es dann besser machen, als in der vergangenen Saison, als Schalke nach den Weihnachtsferien und der Unterbrechung des Spielbetriebs wieder schlecht in die Rückserie gekommen sei. "Letztes Jahr war es eher kontraproduktiv. Da haben wir auch aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Da wären die jetzt auch, wenn sie gewinnen würden am Wochenende gegen Elversberg", sagte Brunner. "Und danach sind wir wieder relativ bescheiden in die Rückrunde gestartet. Das heißt, sie müssen schon schauen, dass sie dann irgendetwas anders machen als wir damals in der letzten Winterpause. Aber die Qualität ist schon vorhanden."

Seine Vermutung: "Wenn sie sich jetzt noch punktuell ein bisschen verstärken können, dann kann es schon sein, dass die vielleicht nochmal oben anklopfen."