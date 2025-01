Der VfL Bochum dünnt seinen Kader etwas aus. Nun wird noch ein Abnehmer für Aliou Baldé gesucht.

Nach Agon Elezi, den der VfL Bochum an HNK Gorica verliehen hat, wird auch Offensivspieler Moritz Kwarteng verliehen. In der Rückrunde wird der ehemalige Magdeburger für Fortuna Düsseldorf ausleihen. Im Anschluss besitzt die Fortuna eine Kaufoption für den 26-Jährigen.

Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation bei der Fortuna freut sich: „Durch den Abgang von Felix Klaus haben wir die Möglichkeit, mit Moritz Kwarteng einen Spieler zu verpflichten, an dem wir schon vor anderthalb Jahren interessiert waren. Damals hat er sich verständlicherweise für einen Bundesligisten entschieden. Nun passt es für beide Seiten und wir freuen uns auf Momo, der uns mit seinem Profil interessante neue Optionen für unser Offensivspiel bietet.“

Der Spieler selber, der beim VfL, auch durch einige Verletzungen, bisher nicht wie erhofft zum Zug kam, möchte nun endlich die Spielpraxis erhalten, die er benötigt: "Die Verantwortlichen der Fortuna haben sich schon länger um mich bemüht und Daniel Thioune kenne ich noch aus der Zeit beim HSV. Ich denke, dass ich mich schnell eingewöhnen kann und möchte dazu beitragen, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Mein Wunsch ist es, dass das Team von meiner Art des Fußballs bereichert wird und wir die Zuschauer in der Arena begeistern.“

Christian Weber, Sportdirektor in Düsseldorf, ergänzt: „Mit Momo bekommen wir einen torgefährlichen Offensivspieler, der sich im Zentrum am wohlsten fühlt, aber alle Offensivpositionen bekleiden kann. Er wird uns mit seiner Dynamik und seiner Qualität im letzten Drittel neue Möglichkeiten geben und keine lange Eingewöhnungszeit benötigen.“

In seiner Zeit beim VfL, er wechselte im Sommer 2023 an die Castroper Straße, kam Kwarteng bisher nur auf 18 von möglichen 50 Einsätzen in der Liga. Eine Torbeteiligung gelang ihm. Da macht der Schritt zurpck in Liga 2 Sinn, hier trumpfte er vor seinem Bochum-Wechsel beim 1. FC Magdeburg auf und erzielte in 29 Partien zehn Tore, drei weitere Treffer bereitete er vor.

Nach den beiden Abgängen sucht der VfL nun noch nach einer Lösung im Fall Aliou Baldé, der in den Planungen derzeit ebenfalls keine Rolle spielt.