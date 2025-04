Im Winter unterschrieben und keine drei Monate später schon den ersten Titel gewonnen: Dieser Start in ein neues Abenteuer hätte deutlich schlimmer verlaufen können.

Gonçalo Paciência reizt ganz offensichtlich das Abenteuer. Nach seiner Japan-Station hat der Portugiese im Winter bei Sport Recife in Brasilien unterschrieben.

Und seine Bilanz liest sich bereits sehr ordentlich. 18 Spiele hat Paciência in vier verschiedenen Wettbewerben absolviert und dabei schon sieben Tore erzielt. Obendrauf kommt eine Vorlage.

Und auch den ersten Titel hat sich der portugiesische Stürmer bereits gesichert. Den Sport Recife hat sich das Campeonato Pernambucano gesichert. Die Staatsmeisterschaft von Pernambuco ist die Fußballmeisterschaft für Vereine des nordostbrasilianischen Bundesstaates Pernambuco. Sie wird jedes Jahr Januar bis Mai ausgetragen und wird vom Staatsverband organisiert.

Paciência hat fünf Tore und eine Vorlage zum Titel beigetragen, war beim 3:2-Sieg im Finale jedoch nicht dabei. Am vergangenen Wochenende nahm zudem die erste brasilianische Liga den Betrieb auf. Das 0:0 gegen den FC São Paulo verpasste Paciência aufgrund von muskulären Problemen.

Gonçalo Paciência spielte für Schalke 04 und den VfL Bochum

Der zweimalige portugiesische Nationalspieler war für den VfL Bochum 21 Mal im Einsatz und erzielte drei Treffer. Für den FC Schalke 04 lief der 1,84 Meter große Angreifer 16 Mal auf und schoss einen Treffer. Seine beste Zeit in Deutschland erlebte Pacienca im Trikot von Eintracht Frankfurt.

Für die Hessen war der Portugiese 86 Mal im Einsatz, schoss 20 Buden und bereitete acht weitere Tore vor. Neben Schalke, Bochum und Frankfurt war er auch für Olympiakos Piräus (nur ein Spiel, Anm. d. Red.) in Griechenland und Celta Vigo (28 Begegnungen, drei Tore) in Spanien aktiv. In seiner portugiesischen Heimat stand Pacienca beim FC Porto, FC Rio Ave, Academica Coimbra und Vitoria Setubal FC unter Vertrag.

Zuletzt spielte er für Sanfrecce Hiroshima in Japan. Bis zuletzt hatten die Japaner um den Meistertitel mitgespielt, mussten sich auf der Zielgeraden jedoch Vissel Kobe geschlagen geben. Paciência packte seine Sachen und zog im Winter 2025 weiter nach Brasilien.