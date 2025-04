19 Scorer in 15 Spielen in der U19-DFB-Nachwuchsliga - und das als 17-jähriger Rechtsverteidiger! Der VfL Bochum bindet U-Nationalspieler Kacper Koscierski.

Die A-Jugend des VfL Bochum darf vom ganz großen Wurf träumen: In einer Gruppe mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, dem Hamburger SV, Hannover 96 sowie der TSG 1899 Hoffenheim rangiert der Klub aus dem Ruhrgebiet an der Tabellenspitze, ist als erstes Team der DFB-Nachwuchsligen vorzeitig ins Achtelfinale im Kampf um die deutsche U19-Meisterschaft eingezogen.

Mit fünf Scorern in vier Einsätzen in der Hauptrunde hat ein erst 17-jähriges Top-Talent enorm zu dieser beachtlichen Leistung der U19 des Bochumer Talentwerks beigetragen: Kacper Koscierski. Der Lohn: Der 2007 in Aachen geborene Deutsch-Pole rückt ab kommender Saison in den Lizenzspielerkader des VfL Bochum auf, wird mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Seit 2017 spielt Koscierski für den VfL, wechselte im zarten Alter von zehn Jahren vom SV Höntrop in die U10 des Talentwerks, wo er seitdem sämtliche Stationen durchlief. "Der Weg von Kacper Koscierski könnte beispielhafter kaum sein", schwärmt VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig. "Talentiert, ehrgeizig, fokussiert - die Voraussetzungen stimmen, um weiterhin erfolgreich dem bereits eingeschlagenen Weg zu folgen. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützten."

Besonders als Vorbereiter ist der Rechtsverteidiger gefürchtet. Denn in 15 DFB-Nachwuchsliga-Partien in Vor- wie Hauptrunde gelangen ihm unglaubliche 14 Assists. Zudem erzielte er weitere fünf Treffer. Für einen Rechtsverteidiger ist er damit enorm offensivstark. Durch seine starken Leistungen beim VfL wurde auch der DFB auf den 17-Jährigen aufmerksam: Seit der U16 darf Koscierski bei den deutschen Auswahlmannschaften mitwirken, er kommt zuletzt auf drei Einsätze bei der DFB-U18.

Sein Trainer, David Siebers, freut sich für seinen Schützling: „Die Vertragsunterschrift hat sich Kacper aus meiner Sicht absolut verdient und freut mich besonders für alle Seiten.“ Siebers lobt: „Er passt mit seinen Werten perfekt zum VfL. Kacper ist sehr fleißig, hat in vielen Zusatzeinheiten individuell an sich gearbeitet. Zudem ist er demütig, klar im Kopf und ehrgeizig. Sportlich bringt er besondere Fähigkeiten mit, die ihm auf seinem weiteren Weg helfen werden.“

Koscierski selbst durfte bereits erste Erfahrung im Profi-Training sammeln. „Durch das Trainingslager und die Trainings bei den Profis weiß ich, welch hohes Niveau dort gefordert ist. Ich werde alles daransetzen, um auf dieses Level zu kommen", sagt der junge Außenverteidiger selbst und fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, dass ich den Weg beim VfL weitergehen kann. Als junger Spieler habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, im Vonovia Ruhrstadion auflaufen zu dürfen, um vor den eigenen Fans für den VfL zu spielen. Diesem Schritt bin ich nun ein Stück näher gekommen.“