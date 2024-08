Neun Spieler haben den BVB im Sommer verlassen. Fast alle haben neue Klubs präsentieren können.

Zwei Leihspieler sind bei Borussia Dortmund mit Ian Maatsen und Jadon Sancho zu ihren Vereinen zurückgekehrt. Sieben weitere Akteure haben den BVB im Sommer bisher verlassen.

Mats Hummels und Marco Reus (er soll unmittelbar vor einem Wechsel in die USA zu LA Galaxy stehen) haben noch keinen neuen Arbeitgeber präsentiert, die restlichen fünf Abgänge sind fündig geworden. Nun auch Marius Wolf.

Denn der FC Augsburg hat sich die Dienste des ablösefreien Rechtsverteidigers gesichert. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison mit Borussia Dortmund in der Champions League das Finale erreicht hatte, unterzeichnete am Donnerstag einen Drei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Ich freue mich, dass meine Bundesligazeit nach dem Abschied aus Dortmund nun beim FCA weitergeht. Ich habe den FCA als ambitionierten Verein kennengelernt, der bereit ist, auf dem Platz alles zu geben. Das passt sehr gut zu mir, denn ich möchte mit meiner Spielweise alles dafür tun, der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, sagt Wolf.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic freut sich über den erfahrenen Zugang: "Marius Wolf hat sich dank seinen fußballerischen Qualitäten und insbesondere durch seinen Fleiß und Einsatzwillen eine beeindruckende Laufbahn bis hin zu Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft erarbeitet. Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der nicht nur viel Energie und Mentalität in unsere Mannschaft einbringen wird, sondern auch durch seinen Offensivdrang besticht. Mit seiner Verpflichtung können wir sowohl in der Defensiv- wie auch in der Offensivbewegung auf den Außenbahnen variabler agieren. Daher freuen wir uns, dass sich Marius für den FCA entschieden hat, wünschen ihm einen guten Start und viel Erfolg mit dem FCA."

Abgänge des BVB: Niclas Füllkrug (West Ham United), Tom Rothe (1.FC Union Berlin), Ole Pohlmann (Rio Ave FC), Marius Wolf (FC Augsburg), Mateu Morey (RCD Mallorca), Mats Hummels, Marco Reus (beide unbekannt), Ian Maatsen (nach Leihe zurück zum FC Chelsea), Jadon Sancho (nach Leihe zurück zu Manchester United)