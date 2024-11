Nach zwei freien Tagen legte der MSV Duisburg am Mittwoch mit einer Doppeleinheit in die Woche los. Am Sonntag geht es schließlich um das Niederrheinpokal-Halbfinal-Ticket.

Nach dem 2:1-Sieg beim Wuppertaler SV gönnte Dietmar Hirsch, Erfolgstrainer des MSV Duisburg, seinen Schützlingen zwei freie Tage. Am Mittwoch (13. November) startete der Regionalliga-West-Tabellenführer dann mit einer Doppeleinheit in die Woche und bereitet sich so auf das Niederrheinpokal-Viertelfinale am Sonntag (17. November, 15 Uhr) bei Germania 04/19 Ratingen vor. Nicht mit dabei werden Leon Müller (Oberschenkelverletzung), Jannik Zahmel (Sehnenreizung), Jihad Boutakhrit (Muskelverletzung) sowie Tobias Fleckstein und Malek Fakhro sein. "Fleckstein nutzt die Länderspielpause, um einen operativen Eingriff an seiner gebrochenen Hand vorzunehmen. Und Fakhro ist bei der Nationalmannschaft des Libanons", berichtet Hirsch gegenüber RevierSport. Weiter sagte der Fußballlehrer: "Für Tobias kommt das Spiel in Ratingen zu früh und für Malek freue ich mich sehr. Er wäre eigentlich schon in der vergangenen Länderspielpause dabei gewesen, aber zu diesem Zeitpunkt gab es zu große Unruhen im Nahen Osten. Jetzt hat das geklappt. Mit 26 Jahren erfüllt er sich einen großen Traum. Das gönne ich dem Jungen von Herzen." Auch ohne das Stamm-Duo soll natürlich am Sonntag der Halbfinal-Einzug im Pokal gefeiert werden. "Wir wollen als Tabellenführer und Pokal-Halbfinalist in die Winterpause. Das ist das Ziel", betont der 52-Jährige. Gegner Ratingen nahm er zuletzt beim 3:1-Sieg über den VfB Homberg persönlich unter die Lupe - und zeigte sich durchaus beeindruckt. Hirsch: "Ratingen war stark und ließ Homberg nicht zur Entfaltung kommen. Ich erwarte am Sonntag ein gewöhnliches Pokalspiel. Das heißt: einen motivierten Gegner, der über viel Leidenschaft und das Publikum kommen wird. Aber das kennen wir und darauf sind wir eingestellt. Wir wollen schon zeigen, dass wir eine Liga höher spielen und uns letztendlich auch durchsetzen." Gut möglich, dass der MSV einige wenige Veränderungen im Vergleich zur Stammformation der Liga vornehmen wird. Hirsch verrät: "Es gibt Jungs, die sind im Training richtig gut drauf und haben zuletzt weniger gespielt. Das sind natürlich Optionen für Sonntag."

