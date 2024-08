Türkspor Dortmund hat im dritten Regionalligaspiel unglücklich mit 0:1 gegen die Sportfreunde Lotte verloren. Die spielentscheidende Elfmeterszene sorgte für hitzige Diskussionen.

Spielerisch ist Liganeuling Türkspor Dortmund in der Regionalliga West angekommen. Die Tabelle nach dem dritten Spieltag spiegelt jedoch etwas anderes wider. Im Aufsteiger-Duell gegen die Sportfreunde Lotte musste die Elf von Cheftrainer Sebastian Tyrala eine unglückliche 0:1 (0:0)-Pleite einstecken und bleibt somit weiterhin sieglos: Der Revier-Sport-Liveticker zum Nachlesen.

Dabei erwischten die Dortmunder Nordstädter zunächst den besseren Start in die Partie. Während sich die Gäste abwartend zeigten und auf schnelle Umschaltmomente spekulierten, setzte Türkspor auf einen ruhigen und geplanten Spielaufbau.

Die beste Möglichkeit ging auf das Konto von Ilias Anan, der mit seinem maßgeschneiderten Abschluss nur die Querlatte traf (36.). „Wir waren im ersten Durchgang die überlegene Mannschaft und haben tollen Fußball gespielt. Dass wir mit einem dicken Chancenplus auch mal treffen müssen, ist die andere Geschichte“, analysierte Tyrala.

Türkspor Dortmund: Acil - Gün (69. Durmus), Haar, Toy, Schmeling (63. Sengün) - Yigit, Rebronja, Hetemi (81. Bulut), Akman (63. Corchero), Anan (81. Dag) - Ocansey Sportfreunde Lotte: Beckemeyer - Ufuk (84. Wendt), Mensah, Sabah (84. Thaqi), Lübke (60. Mensing) - Spit (60. Nyuydine), Fontein, Thier, Elezi - Addai (72. Determann), Heider Schiedsrichter: Thibaut Scheer Zuschauer: 350 Tor: 0:1 Elezi (47. / Strafstoß)

Kurz nach dem Seitenwechsel dann die spielentscheidende Situation: Neuzugang Salmin Rebronja ging im eigenen Strafraum gegen Marc Heider in einen gewöhnlichen Zweikampf. Beide zogen, beide stellten den Körper rein. Dennoch sah der Unparteiische ein Foulspiel und zeigte plötzlich auf den Punkt. Zum Unglauben von Coach Tyrala: „Wenn der Schiedsrichter mir in der Halbzeit sagt, dass ein Foul im Mittelfeld nicht reicht, dann verfolgst du eine klare Linie. Wenn du diese durchziehst, dann ist die Aktion auf so einem Niveau aber auch niemals ein Elfmeter. Jeder im Stadion war überrascht, wir dachten beim Pfiff zuerst an einen Freistoß für uns.“

Auch Muhammed Acil, Torwart der Gastgeber, hat die Aktion anders gesehen: „Dass wir den Elfmeter gegen uns gepfiffen bekommen, ist eine absolute Frechheit. Der Gegenspieler ist nicht mal zu Boden gegangen oder hat sich beschwert. Momentan läuft vieles gegen uns.“ Fabian Lübbers, Trainer der Sportfreunde, äußerte sich zur strittigen Szene eher zurückhaltend: "Wenn er pfeift, dann pfeift er. Da braucht man nicht zu diskutieren.“

Den anschließenden Strafstoß verwandelte Lotte-Kapitän Fatlum Elezi souverän zur 1:0-Führung (47). Daraufhin wurde es hitziger. An der Seitenlinie lieferten sich Tyrala und Lübbers ein lautstarkes Wortgefecht, auf Spielerseite regnete es gelbe Karten. Im Laufe der zweiten Halbzeit gingen die Dortmunder ins Risiko und öffneten Räume, was dem Gegner zu Kontern verhilf. Teilweise hochprozentige Möglichkeiten, um in der Schlussphase zu erhöhen, ließen Burinyuy Nyuydine (89.) und Niklas Determann (90.), der das Aluminium zittern ließ, kläglich liegen. Somit blieb es beim 1:0-Sieg.

Goldener Saisonstart für Lotte und DFB-Pokal-Highlight

Lotte-Coach Lübbers hat in diesen Wochen nun einen Grund mehr für ein breites Grinsen: Den Saisonstart vergoldet und die maximale Punkteausbeute erreicht. „Wir wussten, wie schwierig es wird. Türkspor war in der vergangenen Saison die einzige Mannschaft, die uns zweimal schlagen konnte. Phasenweise mussten wir richtig leiden, was an der guten Spielweise des Gegners lag. Dementsprechend stolz bin ich auf meine Elf. Das einzige Manko ist, dass wir nicht das Zweite oder Dritte hinterhergeschoben haben", erklärte der 32-Jährige.

Mit breiter Brust und viel Euphorie im Rücken geht das Team vom Autobahnkreuz nun ins DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC (18.08., 18:00 Uhr). Türkspor Dortmund empfängt einen Tag zuvor den FC Gütersloh in der Liga (17.08., 14:00 Uhr).