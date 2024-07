Regionalliga: 18 Spiele und 14 Scorer-Punkte in der Oberliga Westfalen - 1. FC Köln greift zu

Die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Köln hat einen hoch veranlagten Spieler aus der Oberliga Westfalen verpflichtet.

Der 1. FC Köln hat Bernie Lennemann vom westfälischen Oberligisten SG Finnetrop-Bamenohl verpflichtet.

Der Stürmer wird ab dem 1. Januar 2025 offiziell Spieler der U21-Regionalligamannschaft des 1. FC Köln und wird bis dahin im Zuge einer engen Zusammenarbeit mit seinem aktuellen Klub SG Finnetrop-Bamenohl sehr regelmäßig ins Training und bei Testspielen der Mannschaft von Evangelos Sbonias integriert. Das berichtet der "Effzeh" offiziell auf seiner Homepage.

Lukas Berg, Bereichsleiter Nachwuchsfußball beim 1. FC Köln, sagt: "Bernie kann über die letzten Spielzeiten regelmäßig eine gute Torquote nachweisen und hat sich von Liga zu Liga sehr schnell angepasst. Mit ihm gewinnen wir einen abschlussstarken, schnellen und vor allem entwicklungsfähigen Spieler dazu. Bedanken möchten wir uns auch bei der SG Finnetrop-Bamenohl für die gute Zusammenarbeit im Sinne des Spielers."

Lennemann ist 21 Jahre alt und Linksfuß. Seine noch junge Karriere gestartet hat der Stürmer beim FC Lennestadt, ehe er sich im Sommer 2023 Finnetrop-Bamenohl angeschlossen hat. Dort hat er in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Westfalen in 18 Spielen 14 Torbeteiligungen (zehn Tore, vier Vorlagen) gesammelt.

Der Kader des 1. FC Köln II für die Saison 2024/2025 im Überblick

Tor: Jonas Nickisch, Tobias Trautner

Abwehr: Elias Bakatukanda, Rijad Smajic, Stephan Salger, Mikail Özkan, Teoman Akmestanli, Marlon Monning, Julian Pauli, Neo Telle, Meiko Sponsel, Jakob Krautkrämer

Mittelfeld: Georg Strauch, Marco Höger, Meiko Wäschenbach, Fayssal Harchaoui, Emin Kujovic, Phil Thieltges, Arda Süne, Marlon Becker, Jonas Saliger (Dynamo Dresden), Oliver Schmitt, Aaron Bayakala

Angriff: Damion Downs, Florian Dietz, Joao Pinto, Jaka Cuber-Potocnik, Antonio Verinac, Yannick Freischlad (Sportfreunde Siegen), Bernie Lennemann (SG Finnetrop-Bamenohl)