Pünktlich zu Karneval feiert die U21 des 1. FC Köln einen Sieg in der Regionalliga West. Der Siegtorschütze und weitere Spieler machen auf sich aufmerksam.

Der 1. FC Köln empfing am Sonntag in der Regionalliga West den SV Rödinghausen und konnte das Aufeinandertreffen mit einem 1:0 knapp gewinnen. Dabei stand besonders der Siegtorschütze Mansour Ouro-Tagba im Fokus.

Zu Beginn des Spiels hatte die Kölner U21 einige Probleme, da sie sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien konnte. Im Verlauf der ersten Halbzeit kamen sie besser ins Spiel, doch nach etwa 20 Minuten kam der erste Schock – Arda Süne hält sich das Bein und muss verletzt ausgewechselt werden. Dies hinderte die Kölner aber nicht an ihrem Spiel und so konnten sie nach der Halbzeitpause den ersten und einzigen Treffer des Spiels erzielen. Mansour Ouro-Tagba kam halbrechts in den Strafraum und konnte den Ball eiskalt im langen Eck versenken.

Der Stürmer war aber nicht der einzige Akteur der Geißböcke, die ein ordentliches Spiel abgelegt haben. Auch die anderen Offensivkräfte um Patrik Kristal, Jaka Cuber Potocnik und den für Arda Süne eingewechselten Joao Pinto sorgten stets für Gefahr. In der zweiten Halbzeit kam noch der zuletzt ausgefallene Etienne Borie hinzu, der ebenfalls in einzelnen Aktionen glänzen konnte. Den Verein dürfte es freuen, dass die Nachwuchsspieler in der Regionalliga West derart aufspielen.

Evangelos Sbonias, der Trainer der Heimmannschaft, war dementsprechend mit der Leistung sehr zufrieden: „Es war deutlich besser als in der vergangenen Woche. Wir haben hochverdient gewonnen und das gegen eine sehr erfahrene Mannschaft aus Rödinghausen. In der zweiten Halbzeit hätten wir noch das 2:0 machen müssen, aber wir nehmen den Sieg gerne mit.“

Angesprochen auf einzelne Spieler sagte der Coach: „Mansour Ouro-Tagba ist erst seit Januar hier und wir konnten heute seine Qualitäten bei dem Tor sehen. So einer kann dem FC weiterhelfen. Etienne Borie müssen wir langsam an die Mannschaft heranführen, aber auch er war stark nach seiner Einwechslung“, urteilte Sbonias. „Patrik Kristal könnte noch U17 und noch zwei Jahre U19 spielen, aber zeigt, dass er hier schon mithalten kann. Für sein Alter ist er schon richtig weit. Bei Arda Süne müssen wir abwarten, was die medizinische Abteilung sagt.“

Der Heimsieg kommt jedoch passend zur fünften Jahreszeit. Auch wenn die erste Mannschaft am Samstagabend beim Karlsruher SC verlor, konnte die U21 die Erwartungen erfüllen, sodass sie am Rosenmontag eine Pause bekommen. „Morgen bekommen sie frei und ich denke, dass sie auch was zu tun haben. Am Dienstag erwarte ich sie aber ausgeschlafen auf dem Trainingsplatz“, scherzt der Trainer.

Durch den Sieg hat sich in der Tabelle aber nichts verändert, wobei große Sprünge nach oben oder unten auch nicht mehr kommen dürften. Am nächsten Samstag geht es nach Bocholt, wo sie erneut beweisen können, dass sie die nötige Qualität für die erste Mannschaft haben.