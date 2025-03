Ein perfekter Samstag für den MSV Duisburg: Die gesamte Konkurrenz im Aufstiegsrennen der Regionalliga West lässt Federn. Im Keller wird fleißig gepunktet.

Die Sonne kam raus, die Rahmenbedingungen waren perfekt an diesem 25. Spieltag der Regionalliga West. Bereits am Freitagabend hatte Ligaprimus MSV Duisburg beim SC Wiedenbrück einen 2:0-Pflichtsieg eingefahren. Die Verfolger standen also unter Druck.

Und das Quartett, das den Zebras am engsten auf den Fersen ist, war an diesem Samstag (8. März) geschlossen im Einsatz. Rot-Weiß Oberhausen verliert den Platz an der Sonne allerdings immer mehr aus den Augen, gegen Kellerkind Eintracht Hohkeppel gab es den nächsten derben Rückschlag (Mehr dazu).

Das Spitzenspiel stieg im Kölner Süden, wo Fortuna Köln als Tabellendritter auf Tabellennachbar Sportfreunde Lotte (4.) empfing. Die Fortuna legte einen Blitzstart hin, weil Lotte-Schlussmann Steffen Westphal der Ball versprang und Hendrik Mittelstädt die Einladung nicht ausschlagen konnte - das 1:0 nach wenigen Sekunden blieb bis zur Pause bestehen.





Nach dem Seitenwechsel klingelte es ähnlich schnell wie im ersten Durchgang, Fatlum Elezi verwandelte einen Elfmeter (47.) zum schnellen Ausgleich, der Fortuna zu schocken schien, denn auch die folgenden Minuten gehörten klar den Sportfreunden. Einen Lucky Punch gab es in der Schlussphase allerdings nicht - es blieb bei der Punkteteilung.

Als Tabellenzweiter und ärgster MSV-Herausforderer ging Borussia Mönchengladbach II in den Samstag, es ging zum SV Rödinghausen. Nach einer torlosen ersten Hälfte gab es im zweiten Durchgang auf beiden Seiten gute Chancen, ein Treffer sollte allerdings nicht gelingen. So ist der MSV Duisburg an der Spitze der große Gewinner des Spieltags.

Auch im unteren Tabellendrittel ging es um wichtige Zähler. Die U23 von Schalke 04 überholte durch einen späten Sieg im direkten Duell den Wuppertaler SV und konnte die Abstiegsränge verlassen. (Zum Spielbericht). Der KFC Uerdingen konnte sein Polster auf die gefährlichen Plätze nicht ausbauen und kam zu Hause gegen den 1. FC Düren mächtig unter die Räder.

Der FC Gütersloh feierte bei Fortuna Düsseldorf II einen 2:0-Auswärtssieg, der 1. FC Bocholt gewann am Hünting durch einen Treffer von Thomas Gösweiner mit 1:0 gegen den 1. FC Köln II.

Komplettiert wird der Spieltag am Sonntag. Dann empfängt der SC Paderborn II ab 14 Uhr Schlusslicht Türkspor Dortmund.