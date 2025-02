Der FC Schalke 04 II beendet seine Sieglos-Serie in der Regionalliga West gegen den 1. FC Köln II. Die Mannschaft von Jakob Fimpel trotzt den Ausfällen.

Dass auf den FC Schalke 04 II im Spiel gegen den 1. FC Köln II eine anspruchsvolle Aufgabe in der Regionalliga West wartete, wusste S04-Trainer Jakob Fimpel schon vor dem Anpfiff. Es machte die Sache nicht unbedingt leichter, dass mit Ngufor Anubodem, Torhüter Luca Podlech, Bojan Potnar, Tim Albutat und Maurice Deville fünf weitere Stützen fehlten. Trotzdem sollte nach zuletzt vier Unentschieden in Serie endlich wieder ein Sieg für die Königsblauen her. Und der sollte tatsächlich gelingen. Schalke gewann mit 1:0 (1:0) gegen die Zweitvertretung der Domstädter.

Das Spiel begann zerfahren. Keines der beiden Teams schaffte es, sich wirklich Chancen herauszuspielen. Wenn es doch einmal gelang, waren es die Kölner, die in die Nähe von Podlech-Ersatz Faaris Yusufu kamen. Wirklich gefährlich wurde es dort aber nie.

Als das Spiel so vor sich hinplätscherte, ging Schalke in Führung. Tidiane Touré nutzte ein Missverständnis in der Kölner Hintermannschaft aus und traf zum 1:0 (36.). FC-Torwart Jonas Nickisch kam nicht mehr an eine zu kurz geratene Kopfballrückgabe heran. Touré musste nur noch in das leere Tor schießen.

Davon beflügelt, kamen die Schalker immer besser ins Spiel. Die Gäste wussten nicht, wie sie mit diesem Rückschlag umgehen sollten. Die Fimpel-Elf hielt die Kontrolle bis zum Pausenpfiff, ohne aber noch einmal eine Chance herauszuspielen.

Schalke agiert druckvoll - Köln lässt Ausgleich liegen

Anstatt sich nun hinten reinzustellen und die knappe Führung zu verteidigen, begann Schalke nach dem Seitenwechsel druckvoll. Das 2:0 wollte dennoch nicht fallen. Stattdessen meldete sich Köln immer mal wieder vorne an. Zunächst wehrte Yusufu einen Angriff ab, verletzte sich dabei, aber konnte nach kurzer Behandlungspause weiterspielen (55.).

Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich S04 doch wieder mehr auf die Abwehrarbeit. Zweimal stand da Vitalie Becker im Mittelpunkt, der innerhalb kürzester Zeit, zweimal einen Kölner Angriff unterbinden konnte (67.).

Mit diesem Bild ging es auch in die Schlussphase. Die Kölner drückten, Schalke verteidigte jegliche Bemühungen konsequent weg. Touré brach noch einmal durch, blieb dann aber an einem FC-Abwehrbein hängen. Beinahe wäre dann doch noch das zweite Tor für die Hausherren gefallen. Yassin Ben Balla traf aber aus sieben Metern den Ball nicht richtig (87.).

Auf der Gegenseite hatte Schalke dann Glück. Jaka Cuber Potocnik verfehlte das Tor nur um wenige Zentimeter (92.). Nach sechs Minuten Nachspielzeit konnten die Schalke das Ende der Unentschieden-Serie feiern.

Für Schalke 04 II geht es am kommenden Freitag zum Top-Team Borussia Mönchengladbach II (28. Februar, 19.30 Uhr). Der 1. FC Köln II trifft am Sonntag auf den SV Rödinghausen (2. März, 14 Uhr).

So spielten sie:

S04 II: Yusufu – Becker, Kemper, Talabidi, Touré – Ben Balla, Breuer (86. Frese), Heiserholt, Rupil (62. Schmidt)– Büyükarslan (86. Osmani), Tonye (72. Hong)

1. FC Köln II: Nickisch – Akmestanli, Salger, Smajic, Sponsel, Özkan – Kristal (46. Krautkrämer), Strauch (78. Lennemann), Süne (46. Pinto), Potocnik, Ouro-Tagba (67. Schmitt)

Tore: 1:0 Touré (36.)

Schiedsrichter: Scheer

Zuschauer: 100