Die stark abstiegsgefährdete U23 des FC Schalke 04 hat in der Regionalliga West beim 1:0 gegen den 1. FC Köln II einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. War das der erhoffte Befreiungsschlag?

Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als Kölns Stürmer Jaka Cuber Potocnik die große Chance zum Ausgleich vergab. Wenige Sekunden später durften die Spieler und die Verantwortlichen der U23 des FC Schalke 04 die Arme endlich in die Höhe reißen.

Das 1:0 gegen den 1. FC Köln könnte der ersehnte Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt gewesen sein. Durch die drei Punkte durch den Treffer von Tidiane Toure (37.) nach einem Missverständnis in der Kölner Abwehr sind die Knappen bis auf einen Zähler an die Nichtabstiegsplätze in der Regionalliga West herangerückt.

"Befreiungsschlag, ich weiß nicht. Aber zumindest gibt uns der Sieg endlich mal ein gutes Gefühl", war Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel nach dem wichtigen Sieg zurückhaltend. Die Richtung stimmt. In der Rückrunde ist seine Mannschaft noch ungeschlagen, holte nun vier Unentschieden und zwei Siege.

Und das ohne die Neuzugänge Maurice Neuville und Bojan Potnar, die beide ebenso wie Kapitän Tim Albutat und der nach seiner Kopfverletzung noch nicht wieder spielfähig geschriebene Luca Podlech ausgefallen waren. Zudem fehlte Ngufor Anubodem wegen Gelbsperre.





Pierre-Michel Lasogga fehlte ohnehin verletzungsbedingt. "Es war ein Spiel mit ganz wenigen Torchancen, aber das lag auch an uns, weil wir super verteidigt haben", resümierte Fimpel. "Vorne haben wir den einen Fehler der Kölner dann ausgenutzt. Das tut uns auch mal gut."

Nach zuletzt vier Unentschieden bestätigte dieser Sieg nun den Aufwärtstrend. Und das Quäntchen Glück hat sich Schalke II in den vergangenen Wochen erarbeitet. Denn in der Hinrunde wäre das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen worden. "Man sieht, dass die Mannschaft lebt. Auch, was da an Energie von außen kommt. Und das brauchen wir auch, um in dieser Liga zu bleiben", sagte Fimpel und ballte die Faust. "Man sieht ja die Erleichterung bei den Jungs, bei mir ja auch."

Nach dem Spiel feierte Schalke vor dem vielleicht zehn Personen starken Fanblock den Erfolg ausgelassen. "Das muss uns jetzt ein bisschen Auftrieb geben, denn wir haben nun schwere Wochen vor der Brust. Aber das tut uns jetzt einfach mal gut", sagte Fimpel und einmal atmete tief durch.

Am kommenden Wochenende geht es bei Borussia Mönchengladbach II weiter.