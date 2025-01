Nach einer starken Hinrunde hat die SSVg Velbert mit einer beeindruckenden Serie ein deutliches Zeichen gesetzt. Ismail Jaroui sieht sein Team gut aufgestellt für den Kampf um die Meisterschaft.

Der SSVg Velbert kann auf eine erfolgreiche Hinrunde in der Oberliga Niederrhein zurückblicken. Zwölf Siege, vier Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen bedeuten das Überwintern auf Tabellenplatz zwei. Trainer Ismail Jaroui bewertet die bisherige Saison: „Wir hatten zum Beispiel mit Roten Karten und Verletzten einige Turbulenzen zu Beginn, die wir aber sehr gut in den Griff bekommen haben. Wir haben es geschafft, wieder in die Spur zu finden und sind als Mannschaft eng zusammengewachsen.“

Besonders gegen Ende der Hinrunde lief es für die Mannschaft hervorragend: Das Team holte fünf Siege in Folge und präsentierte sich in Topform. „Da sind wir richtig in einen Lauf gekommen. Wir sind definitiv sehr zufrieden mit der Hinrunde“, merkt Jaroui an.

Einige Spiele bleiben dabei symbolisch besonders im Gedächtnis. So erinnert sich Jaroui an das spektakuläre Comeback gegen die Sportfreunde Baumberg, als die Spielvereinigung nach einem 0:2-Rückstand noch 4:2 gewann. Auch das Unentschieden gegen die SpVg Schonnebeck hebt er positiv hervor: „Wir haben fast die gesamte Partie in Unterzahl gespielt und am Ende sogar in doppelter Unterzahl einen Punkt zu Hause behalten.“

Der Optimismus ist groß, dass wir bis zum Ende der Saison auch Tabellenführer sein können. Wir setzen alles daran, das Ziel zu erreichen Ismail Jaroui

Der Coach ist optimistisch, daran anknüpfen zu können: „Die Abläufe in der Mannschaft sind überragend. Die Jungs sind sehr gut aus der Pause gekommen, der Fitnesszustand ist sehr gut. Zusätzlich haben wir in der Hinrunde gute Prinzipien und Matchpläne erarbeitet.“ Die Pause wolle man nutzen, um noch an der Variabilität zu arbeiten, besonders in Bezug auf Leitlinien für die Mannschaft. Dadurch erhofft diese sich etwas unberechenbarer aufzutreten.

In der Winterpause konnten die Abgänge durch gute Zugänge kompensiert werden. „Wir haben Spieler mit ähnlichem Profil geholt und sind mit dem aktuellen Kader zufrieden. Trotzdem halten wir immer die Augen und Ohren offen“, sagt Jaroui.

Das erste große Highlight wartet direkt zum Start nach der Winterpause: Im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck (9. Februar) könnte Velbert diese mit einem Sieg an der Tabellenspitze ablösen. „Natürlich haben wir die Tabelle im Blick, aber dieses Spiel entscheidet letztendlich nicht über die Meisterschaft. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn wir als Tabellenführer in die Rückrunde gehen“, betont der Trainer.

Konstanz, die starke Defensive sowie die drittbeste Offensive der Liga – all das stimmt Jaroui zuversichtlich. „Wir haben bewiesen, dass wir Herausforderungen bewältigen können.“

Trotz starker Konkurrenz der anderen Teams in der Liga, steht für ihn fest: „Das, was wir im qualitativen Kader haben, können wir auch auf den Platz bringen. Der Optimismus ist groß, dass wir bis zum Ende der Saison auch Tabellenführer sein können. Wir setzen alles daran, das Ziel zu erreichen.“