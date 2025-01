Die SSVg Velbert setzt ein Zeichen an die Konkurrenz in der Oberliga Niederrhein. Drei Neuzugänge präsentierte der Klub am Montagabend.

Nach dem Abstieg im Sommer soll der Weg der SSVg Velbert zurück in die Regionalliga West führen - und zwar auf direktem Weg. Der Tabellenzweite der Oberliga Niederrhein, der zwei Punkte hinter dem von der SpVg Schonnebeck besetzten Aufstiegsrang zurückliegt, untermauerte seine Ambitionen nun auf dem Transfermarkt.

Die Velberter vermeldeten am Montagabend gleich drei Zugänge auf einen Schlag. Neben Timo Böhm - RevierSport berichtete - wechseln Pascal Kubina und Harumi Goto ins Niederbergische Land. "Mit diesen drei Neuzugängen setzen wir ein klares Zeichen: Die SSVg Velbert 02 ist bereit, in der Rückrunde anzugreifen", schreibt der Verein.

Goto kennt Stadt und Liga bereits. Der Japaner ist in der Offensive flexibel einsetzbar und sammelte 87 Einsätze und 14 Tore in der Oberliga Niederrhein für den TSV Meerbusch und Stadtnachbar TVD Velbert. Im Sommer wechselte der 22-Jährige in seine Heimat, doch schon im November schlug er wieder in Deutschland auf. Anschließend überzeugte er die SSVg-Verantwortlichen im Probetraining. Den Sportlichen Leiter Michael Kirschner kennt Goto aus gemeinsamen TVD-Zeiten.

Innenverteidiger Kubina kommt ebenfalls vom TVD. Dort war er in der Hinrunde Leistungsträger und verpasste nur eine Partie. 113-mal lief der 25 Jahre alte Defensivspieler bereits in der Oberliga Niederrhein auf. Zwischen 2018 und 2020 trug das früher Talent des MSV Duisburg bereits das SSVg-Trikot. "Pascal wird in der Defensive für Stabilität sorgen und gleichzeitig durch seine Dynamik und Zweikampfstärke Impulse setzen", sagen die Velberter über den Rückkehrer.

Der Wechsel von Böhm hatte sich bereits angedeutet. Der 19-Jährige wagte im Sommer den Sprung aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen ins Viertliga-Team. Nach fünf Kurzeinsätzen in der Regionalliga bietet sich dem offensiven Flügelspieler in Velbert eine bessere Perspektive auf Spielzeit.

Damit kommt die SSVg Velbert bereits auf sechs Wintertransfers. Vor den drei Zugängen hatten Alihan Adigüzel (TVD Velbert) und Mohamed Benktib (TSV Meerbusch) den Klub verlassen. Und auch Rafu Numakunai verlässt den Verein nach zwölf Einsätzen, die er seit seinem Sommer-Wechsel vom TSV Meerbusch zur SSVg absolvierte.