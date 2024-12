Die SSVg Velbert hat sich zur Rückrunde noch einmal verstärkt. Es kommt ein Spieler aus der Regionalliga West.

Erst am 30. Dezember 2024 gab Rot-Weiß Oberhausen bekannt, dass der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 laufende Vertrag von Timo Böhm im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde.

"Timo konnte nach der Sommervorbereitung einen tollen Schritt nach vorne machen. Leider reichte es in der Hinrunde nur für wenige Kurzeinsätze, weshalb wir Timos Wechselwunsch, auch im Hinblick auf seine weitere Entwicklung, zugestimmt haben", begründete RWO-Sportchef Dennis Lichtenwimmer die Vertragsauflösung.

Fünf Einsätze in der Regionalliga West, inklusive eines Tores, über gerade einmal 55 Einsatzminuten sind für den Anspruch des Mittelfeldspielers zu wenig. Er will mehr Spielpraxis sammeln.

Wie RevierSport am Silvestertag 2024 erfuhr, wird der 19-jährige Böhm zur Sport- und Spielvereinigung Velbert wechseln. Es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung des Oberligisten. In Velbert erhofft sich Böhm unter Coach Ismail Jaouri natürlich mehr Spielzeit.

Böhm durchlief seit 2019 die Jugendabteilungen von Rot-Weiß Oberhausen, debütierte in der vergangenen Saison bereits in der Regionalliga West. In der U19-Niederrheinliga waren es in der zurückliegenden Spielzeit auch seine zwölf Saisontore, die maßgeblich zu einem starken dritten Platz hinter Rot-Weiss Essen beitrugen.

Der Profivertrag im Sommer 2024 war der folgerichtige nächste Schritt, doch die sieben Einsätze, die der Flügelspieler in der laufenden Saison sammelte, scheinen seinen Ambitionen nicht gerecht geworden zu sein.

Aber: Es ist durchaus möglich, dass Böhm in Zukunft noch einmal das RWO-Trikot tragen wird. Lichtenwimmer meinte nach der Vertragsauflösung: "Er ist ein absoluter Teamplayer und hat stets ein Lächeln auf den Lippen. Wir bedanken uns bei Timo für seinen Einsatz in unseren Farben, wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und behalten ihn, ebenso wie alle anderen ehemaligen Kleeblätter, stets im Auge."