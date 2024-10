Die Oberliga Niederrhein hat weiter ein spannendes Rennen um Platz eins, auch wenn die SpVg Schonnebeck derzeit das Maß aller Dinge ist. Im Tabellenkeller gab es derweil ein Remis.

Am Tag der Deutschen Einheit wurde in der Oberliga Niederrhein gespielt - ohne Überraschungen bei den bisherigen Topteams.

An der Spitze konnten sowohl die SSVg Velbert als auch der VfB Hilden den Kontakt nach ganz oben halten. Die SSVg ließ ihrem Gast, den Sportfreunden Niederwenigern, nach der Pause letztlich keine Chance.

Denn während Hälfte eins noch torlos zu Ende gegangen war, ging es nach der Pause so richtig los. Andri Buzolli (55.), stellte auf 1:0, ehe nur zwei Minuten später Manuel Schiebener wenige Meter vor dem Tor einschob. Vorlagengeber? Buzzoli.

In der 64. Minute machte dann Tristan Duschke auch schon alles klar, indem er nach einer Ecke zum 3:0 einnickte. Die SSVg Velbert steht damit bei 16 Punkten - sechs weniger als Spitzenreiter Schonnebeck.

Zudem duellierten sich der 1. FC Kleve und der VfB Homberg. Durch Tore von Andres Dimas (73.) und Vahidin Turudija (75.) fuhr der Duisburger Stadtteilklub einen 2:0-Auswärtssieg ein und steht mit 16 Punkten auf Rang vier.

Sogar noch einen Zähler besser da als das Duo steht der VfB Hilden, der Calvin Mockaschans Tor in der zehnten Minute den FC Büderich mit 1:0 besiegte.

Klare Heimsiege für SV Sonsbeck und SC St. Tönis

Es gab noch zwei deutliche Ergebnisse an diesem Donnerstagnachmittag. Zum einen fertige der SV Sonsbeck den SC Union Nettetal mit 3:0 ab. Niklas Binn brachte die Gastgeber früh auf die Siegerstraße (3.). Noch vor der Pause hätte Sanjin Vrebac nachlegen können, scheiterte per Foulelfmeter aber an Gäste-Keeper Daniel Leupers.

Nach der Pause war es dann Klaus Keisers, der das Spiel mit seinem ersten Saisontor endgültig in Richtung Sonsbeck kippen ließ (68.). Zu allem Überfluss unterlief Nettetal in der 81. Minute dann auch noch ein Eigentor - ein gebrauchter Nachmittag.

Das werden sie auch beim TVD Velbert sagen. Schon nach zwölf Minuten stand beim SC St. Tönis ein 0:3 zu Buche: Mario Knops (3.) und Johann Noukumo (7., 12., 89.) hatten getroffen.

Im Tabellenkeller verpassten sowohl der TSV Meerbusch als auch der Mülheimer FC einen Befreiungsschlag. Nach Toren von Mehmet Dalyanoglu (9.) und dem ehemaligen Duisburger Kolja Pusch (39.) trennten sich beide Teams 1:1 und kommen nicht von der Stelle.