Zum Verfolgerduell der Oberliga Niederrhein empfing der ETB SW Essen die SSVg Velbert. Das sagt ETB-Trainer Julian Stöhr nach einer Punktetrennung, die keiner Mannschaft weiterhilft.

Zum 26. Spieltag der Oberliga Niederrhein empfing der ETB Schwarz-Weiß Essen die SSVg Velbert. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 0:0.

Dieses Remis hilft den beiden Verfolgern in der Oberliga Niederrhein nicht weiter. Vor der Partie stand der ETB mit 49 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Mit einem Sieg hätten die Essener Velbert überholen und gleichzeitig den Abstand zum Tabellenführer Schonnebeck verkleinern oder zumindest gleich halten können.

Doch durch das Unentschieden scheinen die Aufstiegshoffnungen der Essener wohl endgültig begraben zu sein. Acht Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Liga-Primus zehn Punkte.

Gegen dominante Velberter hatte die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden: "Die ersten 25 Minuten waren von uns zu passiv. Wir wussten, dass Velbert gerne viel Ballbesitz hat. Wir waren insgesamt auch nicht griffig genug.“

Die spielstarken Velberter schafften es jedoch kaum, sich klare Torchancen zu erspielen. So resümierte Stöhr die erste Halbzeit folgerichtig: „Die erste Halbzeit geht von den Spielanteilen klar an die Gäste, aber an sich war das völlig in Ordnung.“





Da seine Elf nach vorne wenig auf die Reihe bekam, stellte Stöhr zur zweiten Halbzeit um. Durch lange, verlängerte Bälle sollten die schnellen Außenspieler besser eingesetzt werden, um den Tempovorteil zu nutzen. Und das zeigte durchaus Wirkung. Vor allem in der Schlussphase wurde der ETB immer wieder gefährlich im Strafraumbereich der Velberter.

„Hinten raus hätten wir durch unsere Chancen durchaus einen Lucky Punch setzen können. Wir sind erstmal nicht unzufrieden, aber gerade nach den letzten Minuten ist es schade, dass wir nicht gewonnen haben.“

Die letzte Offensiv-Power oder das berühmte „Aufmachen“ in den Schlussminuten fehlte allerdings. „Wir nehmen den Punkt mit, weil es besser ist, als mit null Punkten dazustehen. Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend – aber besser als gar kein Punkt.“

Im Schlussspurt der Oberliga Niederrhein warten auf den ETB noch einige harte Brocken. Die nächsten Gegner heißen unter anderem Hilden (6.), Ratingen (8.), St. Tönis (2.), Schonnebeck (1.) und Homberg (3.).

Stöhrs Ausblick auf den Rest der Saison: "Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Wir wollen nächste Woche in Hilden wieder Punkte sammeln. Wir haben das Hinspiel verloren und da haben wir definitiv etwas gutzumachen.“