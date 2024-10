Die U17 des VfL Bochum spielt eine starke Vorrunde in der neuen U17-Nachwuchsliga. Das untermauerte das Team von Simon Schuchert am Mittwoch noch einmal eindrucksvoll.

Wer dachte, dass es zwischen der U17 des VfL Bochum und dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach beim Stand von 1:1 und Roter Karte für den VfL nach 25 Minuten knapp werden sollte, der hatte sich getäuscht. "Das ist unglaublich", sagte Bochums Trainer Simon Schuchert.

Was er meint? Dass die Bochumer aus einem 1:1 mit zehn Mann einen 6:1-Sieg gemacht haben. Doch der Reihe nach. Kevin Ahlberg brachte Borussia Mönchengladbach nach vier Minuten mit 1:0 in Führung, was Can Pasek schnell mit dem 1:1 konterte (13.). Dann kam nach 25 Minuten die Rote Karte für den VfL Bochum - und es brachen alle Dämme.

"Wir waren am Anfang gar nicht so gut drin. Gefühlt sind wir mit der Roten Karte erst wach geworden und haben richtig mutig gespielt. Es ist unglaublich, was wir abgerissen haben. Ich habe keine Worte dafür, was hier passiert ist", sagte Schuchert.

Nur vier Minuten nach dem Platzverweis begann seine Mannschaft nämlich, aufzudrehen. Ruben Schneider (29.) und Elhan Koacevic (44.) stellten noch vor der Pause auf 3:1, ehe es für die Fohlen richtig bitter werden sollte.

"In der zweiten Halbzeit waren wir sehr effektiv", sagte Schuchert. Sam Dietrich sorgte mit seinem Tor zum 4:1 in der 71. Minute für die Entscheidung, ehe Elia-Giona Salamone (77.) und Lasse Isbruch (87.) das Debakel aus Gladbacher Sicht besiegelten.

Gleichwohl hätte es aber auch anders ausgehen können, wusste Schuchert. "Wir mussten ein bisschen was überstehen. Mit Noah Ferrara hatten wir einen überragenden Torwart und dazu auch den Pfosten auf unserer Seite. Trotzdem ist der Sieg verdient. Wir haben die Überzahl gegen einen guten Gegner sehr gut wegverteidigt. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs."

Drei Spieltage vor Schluss ist dem VfL Bochum die Zwischenrunde nicht mehr zu nehmen. Auch Platz eins kann der VfL nur noch theoretisch an Verfolger FC Schalke 04 verlieren. "Das ist großartig. Es hatten so viele Jungs gefehlt. Da kommt noch richtig was. Die Truppe macht Spaß, sie ist ein Team. Das haben die Jungs eindrucksvoll bewiesen." mit gp