Nach einem 3:1-Erfolg im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf springt die S04-U19 auf den zweiten Tabellenplatz. Jetzt folgt ein Pokalkracher gegen Mainz 05 und das Revierderby.

Die U19 des FC Schalke drehte einen 0:1-Rückstand und gewann das Duell um den zweiten Tabellenplatz schlussendlich verdient mit 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf.

Schalke war von Beginn an das stärkere Team auf dem Platz. Gleich in den ersten Minuten verhinderte Fortuna-Schlussmann Ivan Havenko den frühen Rückstand. Nach einem fein ausgespielten Konter gingen jedoch die Gäste in Führung.

Die Hausherren drehten das Spiel noch in der ersten Halbzeit und stellten auf 2:1. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff machten die Blau-Weißen den Deckel drauf. Düsseldorf konnte im Anschluss keine echte Gefahr im letzten Drittel entwickeln. Die Schalker Defensive stand kompakt und ließ nicht viel zu. Trotzdem war es eine Partie auf hohem Niveau.

Die S04-Trainerlegende Norbert Elgert sagte nach dem Spiel: "Es war ein hochintensives Spiel. Die Düsseldorfer spielen nicht umsonst oben mit, die sind bärenstark und haben einen sehr guten Jahrgang. Durch die Qualität und Anzahl unserer Chancen war der Sieg verdient."

Das Hinspiel verloren die Gelsenkirchener erst vor zehn Tagen (19. September) mit 0:1. Bei dieser Niederlage riss die Schalker Siegesserie von vier Spielen und Düsseldorf bestieg den zweiten Platz. Der Sieg im Rückspiel ist also sicherlich eine Art Wiedergutmachung.

"Wir versuchen uns jeden Tag zu verbessern und zu lernen. Im Hinspiel gegen Düsseldorf haben wir zu viel liegen lassen. Die Niederlage war unnötig. Im Rückspiel haben wir es besser gemacht und verdient gewonnen. Trotzdem ist noch nicht alles perfekt. Gerade in der Defensive können wir uns noch steigern. Da machen wir die Basics noch nicht gut genug", erklärte Elgert.

Elgert-Elf vor Zerreißprobe

Im nächsten Pflichtspiel empfängt der S04 den FSV Mainz 05 im DFB-Pokal (Samstag, 5. Oktober). Direkt darauf folgt das Spitzenspiel und zeitgleiche Revierderby gegen den Erzfeind Borussia Dortmund (Samstag, 19. Oktober). Mit einem Sieg gegen den BVB könnten die "Knappen" bis auf drei Punkte aufschließen und somit den Kampf um Platz eins nochmal spannend machen.

"Wir freuen uns natürlich über die Spiele, aber keiner der Jungs braucht eine Extramotivation. Bei uns will jeder Profi werden, das muss genug Motivation sein. Das Team hat jetzt erstmal das Pokalspiel gegen Mainz vor der Brust und danach konzentrieren wir uns auf Dortmund. Ich hoffe darauf, dass bis zu diesem Zeitpunkt einige Verletzte wieder zurückkommen. Dann werden wir sicherlich ein richtig gutes Auswärtsspiel in Dortmund machen", betonte der Übungsleiter.