Am 8. Spieltag der U19 DFB-Nachwuchsliga schob sich der FC Schalke mit einem 3:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf auf Rang zwei. Der VfL Bochum zementierte in seiner Gruppe die Tabellenführung.

Den Auftakt am 8. Spieltag der U19 DFB-Nachwuchsliga machte am Freitagabend der Tabellenführer der Gruppe C Borussia Dortmund, der auswärts mit 1:0 (0:0) bei Rot-Weiss Essen gewann. Nick Cherny (57.) erzielte den goldenen Treffer und schoss die Dortmunder zum achten Sieg im achten Ligaspiel.

Der MSV Duisburg tat es dem BVB am Samstag gleich und fuhr ebenfalls einen Dreier ein. Mit 2:1 (0:1) besiegten die Zebras den SV Meppen nach einem frühen Rückstand. Yannik Scholl (50.) und Fynn Meurer (88.) erzielten die Tore für den MSV, der mit dem Sieg die Meppener überholte und sich auf Platz sechs schob.

Am Sonntag war der FC Schalke gegen Fortuna Düsseldorf gefordert. Die Elf von Trainer Norbert Elgert lag nach einer knappen halben Stunde überraschend zurück, weil Dadou Mossi-Sezene sehenswert per Volley für die Gäste aus der Landeshauptstadt traf (28.).

Noch vor der Pause drehten die Königsblauen aber die Partie: Ayman Gulasi brachte den Ball im zweiten Versuch im Netz unter, nachdem Toptorjäger Zaid Amaussau-Tchibara vom Punkt vergab (40.). Kurz darauf gab es erneut einen Elfmeter für S04, diesmal ließ sich Amaussau-Tchibara die Chance nicht nehmen und stellte auf 2:1 (45.+4).

In der 51. Spielminute schnürte Gulasi den Doppelpack - 3:1. Das war auch der Endstand, Schalke schaltete einige Gänge herunter und schaukelte das Ergebnis souverän über die Zeit. Die Fortuna bereitete der S04-Abwehr keine großen Schwierigkeiten. Somit zog Königsblau an den Düsseldorfern in der Tabelle vorbei und steht nun auf dem zweiten Platz.

VfL feiert Kantersieg und bleibt weiter ungeschlagen

In exzellenter Verfassung präsentierte sich erneut der VfL Bochum, der gegen Hannover 96 seinen sechsten Dreier in dieser Saison feierte und weiter unbesiegt bleibt. Beim 5:2-Auswärtserfolg ließen die Bochumer den Niedersachsen keine Chance.

Luis Raphael Pick traf gleich dreimal für den VfL (33., 55., 63.), zudem traten Kacper Koscierski (14.) und Daryl Nana (32.) als Torschützen in Erscheinung. Mit 20 Punkten steht das Team von Trainer David Siebers weiter ganz oben in der Gruppe E, zwei Zähler vor Werder Bremen.