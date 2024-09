In der U19-Nachwuchsliga empfing Rot-Weiss Essen den amtierenden Meister Borussia Dortmund. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit drehte der BVB im zweiten Durchgang auf und gewann mit 1:0.

Die A-Junioren von Rot-Weiss Essen empfingen den Spitzenreiter Borussia Dortmund zum achten Spieltag an der Seumannstraße. Die Favoritenrolle war vor dem Spiel bereits klar verteilt. Der BVB setzte sich nach 90 Minuten mit 1:0 durch.

Der amtierende Meister der A-Junioren gewann zuvor alle sieben Ligaspiele und weist dazu ein bemerkenswertes Torverhältnis auf. In den sieben Partien erzielten die Borussen 31 Treffer und kassierten dabei selbst nur vier Gegentore.

Die Partie begann jedoch gut für den Underdog aus Essen. Der erste Durchgang war sehr umkämpft, der starke Regen und das körperlich betonte Spiel kam den Hausherren gelegen. Auch wenn die meisten Spielanteile beim BVB lagen, setzten die Rot-Weissen immer wieder starke Nadelstiche.

Trotzdem standen wir meiner Meinung nach dem stärksten deutschen Team gegenüber. Wir haben es Dortmund sehr schwer gemacht. Simon Hohenberg

RWE-Coach Simon Hohenberg sagte nach dem Spiel: "Wir waren defensiv vor allem in der ersten Halbzeit sehr stark strukturiert und haben wenig zugelassen. Durch unsere Umschaltsituationen hätten wir mit ein bisschen Glück auch in Führung gehen können."

In der zweiten Halbzeit zog der BVB allerdings das Tempo stark an. Nach einigen Wechseln und taktischen Anpassungen durch Coach Mike Tullberg gelang es den Borussen, zwei Gänge hochzuschalten. Der Treffer in der 57. Minute von Nick Cherny war zu dem Zeitpunkt bereits überfällig. Danach rettete zweimal das Aluminium und auch Torhüter Romero Gerres für RWE.

"In der zweiten Halbzeit hatten wir leider nur noch sehr wenige Spielanteile. Dortmund hat gut umgestellt und im Endeffekt auch hochverdient gewonnen. Wir müssen im Spiel mit Ball noch mutiger werden. Wir haben es Dortmund sehr schwer gemacht. Darauf können wir aufbauen", erklärte der Essen-Trainer.





Hohenberg will mit Rückenwind in die nächsten Wochen gehen

Auch wenn unterm Strich eine Niederlage steht, können die Essener sicherlich mit dem Ergebnis leben und positive Schlüsse aus einer starken ersten Halbzeit ziehen. Rot-Weiss Essen steht aktuell auf Tabellenplatz fünf, könnte aber nach dem verlorenen Heimspiel noch auf den sechsten Platz abrutschen.

Hohenberg ist sich aber sicher, nach der guten Leistung mit Rückenwind in die nächsten Spiele zu starten: "Wir können definitiv positive Energie aus diesem Spiel mitnehmen. Die Defensive und auch das Zweikampfverhalten haben mir sehr gut gefallen. In den nächsten Wochen wollen wir uns noch im Spiel mit Ball entwickeln. Da fehlen uns noch ein paar Prozente."