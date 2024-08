Gino Lettieri kommt ganz schön rum. Nach seinem zweiten Engagement beim MSV Duisburg war er in Griechenland, Litauen und jetzt in Thailand. Der Start ging daneben.

Seit diesem Sommer hat Gino Lettieri eine neue Aufgabe gefunden. In Thailand, um genau zu sein, wo er den Erstligisten Muangthong United betreut. Sein Debüt ging am Wochenende allerdings in die Hose.

Am Sonntag, 11. August, war Muangthong United bei Swat Cat zu Gast. Am Ende stand eine bittere 1:2-Niederlage, das Tor von Greg Houla reichte nicht. Es war das erste von 30 Spielen, nach dem sich Lettieri gleich noch einmal Verstärkung an Bord geholt hat. Denn John-Patrick Strauß kehrt Hansa Rostock den Rücken und schließt sich Muangthong United an. Der philippinische Nationalspieler soll künftig die Rechtsverteidiger-Position beackern.

In der vergangenen Saison wurde Muanthong Fünfter, verpasste das internationale Geschäft letztlich um fünf Zähler.

Mit Lettieri stieg der MSV Duisburg 2014/2015 in die 2. Bundesliga auf. Nach insgesamt 59 Pflichtspielen – und nur einem Sieg seit dem Aufstieg - war aber im November 2015 Schluss. Die zweite Amtszeit war ein deutlich erfolgloseres und kürzeres Intermezzo: Lettieri wurde im November 2020 geholt, um den Absturz in die Regionalliga zu verhindern. Nach nur zwei Siegen in zwölf Spielen wurde die Mission seitens der Zebras abgebrochen.

In der Folge heuerte der Italiener zunächst als Co-Trainer bei AEK Athen an, ehe er sich im September 2022 Panevezys anschloss. Lettieri führte den Klub auf Platz drei und damit in die UEFA Conference League. Ein Jahr später folgte dann die Meisterschaft.

Über die ganze Saison hinaus kassierte Panevezys nur eine Niederlage und lediglich 14 Gegentore in 36 Spielen. "Die Auswahl der Spieler war natürlich enorm wichtig, da ich mir mit unserem kleinen Budget von zwei Millionen Euro keine großen Fehler erlauben durfte. Sonst wäre die Meisterschaft wieder einmal an Zalgiris Vilnius gegangen. Der Serienmeister und FC Bayern Litauens", sagte Lettieri damals. Im Mai 2024 war dann Schluss und Lettieri zog nach Thailand weiter.